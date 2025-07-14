'Точно не можем дать больше': Германия больше не будет передавать Украине собственные системы Patriot

Германия не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot из собственных запасов, потому что в Бундесвере их осталось всего шесть. Поставки дальнобойных ракет Taurus также не ожидаются.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times, записанном перед визитом в США. Там немецкий политик должен встретиться с американским коллегой Питом Хегсетом.

Как рассказал Писториус, Берлин уже отдал Киеву три из 12 комплексов Patriot: "У нас осталось только шесть в Германии".

Министр пояснил: две другие предоставлены Польше, а по меньшей мере одна постоянно недоступна (из-за технического обслуживания и учений).

"Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше", – сказал он.

Также Писториус сообщил, что ФРГ не будет поставлять Taurus, несмотря на волну недавних воздушных атак РФ и возобновленный запрос Украины.

В Соединенных Штатах глава Минобороны Германии обсудит, помимо прочего, "дорожную карту" поддержки безопасности США в Европе и вопрос Patriot для Украины, в частности предложение, которое он сделал Хегсету в прошлом месяце, чтобы позволить Берлину купить две американские системы Patriot для Киева.

Как писал OBOZ.UA, в Германии заработала собственная производственная линия по производству ракет для ЗРК Patriot, независимая от США. Это потенциальная возможность для ФРГ самостоятельно поставлять такие боеприпасы Украине. Ожидается, что передача начнется в 2026-2027 годах.

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