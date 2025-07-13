Германия запустила независимое от США производство ракет для Patriot, которые смогут передавать Украине

В Германии заработала собственная производственная линия по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, независимая от США. Это открывает возможность для Берлина самостоятельно поставлять такие ракеты Украине.

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Об этом во время брифинга в Киеве сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, главный координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ. Он отметил, что первые поставки ракет к Patriot немецкого производства ожидаются в 2026-2027 годах.

Фройдинг ответил на уточняющий вопрос, сможет ли Берлин в таком случае без согласования с Вашингтоном предоставить эти ракеты для нужд Сил обороны Украины, генерал-майор отметил, что это "независимая производственная линия", которая не зависит от Соединенных Штатов, и будет контролироваться европейскими партнерами.

Следовательно, Берлин сможет принимать решение о передаче ракет Украине без необходимости в отдельном согласовании с Вашингтоном.

Генерал-майор заверил, что Германия будет стоять на стороне Украины и поддерживать ее в течение следующих лет, чего бы это ни стоило, и увеличивать поддержку. Фройдинг напомнил, что ФРГ выделяет 9 млрд евро на военную помощь Украине, в которую входят оборудование, обеспечение инновациями и поддержка в обучении.

"Мы прекрасно осознаем, какие времена переживает народ и Вооруженные силы Украины. Поэтому вы можете положиться на Германию, на нашу поддержку. Мы будем продолжать борьбу до самого конца, до успеха, пока не достигнем долговременного, устойчивого и справедливого мирного решения", – заявил координатор военной помощи Германии.

Ранее, 10 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил намерения правительства закупить дополнительные американские установки Patriot для укрепления украинской противовоздушной обороны. Однако, по его словам, эти ЗРК также нужны и самой Америке, но "у них их также очень много".

Также Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Есть аналогичные договоренности с Норвегией, но только о закупке одной такой системы противовоздушной обороны.

Соединенные Штаты также ищут креативные пути поставок батарей Patriot Украине. В частности, США работают с союзниками по НАТО относительно передачи Украине этого вооружения, ранее заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, военно-политическое руководство Украины готовит ряд шагов, в том числе "нестандартных", для того, чтобы более вовремя и в большем объеме получать военную помощь от партнеров. В первую очередь речь идет о средствах ПВО и дополнительных системах Patriot с ракетами для них.

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