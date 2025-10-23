"Точка невозврата пройдена": военный аналитик назвал главное преимущество шведских самолетов Gripen перед американскими аналогами
Многоцелевой истребитель четвертого поколения шведского производства JAS 39 Gripen, который будет на вооружении Воздушных сил ВСУ, для Украины имеет преимущество над американскими F-16 и любыми другими, даже сверхсовременными военными самолетами США. Это преимущество – это место его изготовления, которое в отличие от американского гораздо ближе к нашей стране.
Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Эксперт подчеркнул: главное преимущество европейской военной техники для Украины в том, что "Америка не является сейчас надежным партнером".
Преимущество JAS 39 Gripen
"Я уверен, что для нас преимущество этих самолетов, в первую очередь, из-за приближенности к Украине. Американская техника – это окей, но она очень далека. Америка не является сейчас надежным партнером", – отметил он.
Иван Ступак напомнил, как была разочарована Европа первыми же словами и действиями Дональда Трампа на посту президента США.
"Америка сейчас не надежный партнер – и это слова европейских чиновников. Они были сказаны еще в марте 2025 года, когда четко я услышал фразу: "Мы прошли точку невозврата во взаимоотношениях с американцами. Мы не можем на них рассчитывать. Сегодня они с нами, завтра они уже не с нами, послезавтра снова с нами", – напомнил он.
Именно поэтому в последнее время европейцы ориентируются на себя. И именно поэтому Украина, европейская страна, может более рассчитывать на европейского производителя, чем на американского.
Недостаток "Грифона"
Однако этот истребитель имеет и достаточно большой недостаток – по крайней мере, сейчас. Это – его отсутствие.
"Главное то, что этих самолетов сейчас в наличии нет. Речь не идет о передаче их на этой неделе, в этом месяце, в этом году, и даже скорее всего, в следующем году. 150 единиц, как было заявлено – это огромное количество", – отметил Иван Ступак.
Он подчеркнул, что даже если Gripen одновременно будут изготавливаться для поставки в Украину, и одновременно предоставляться из уже существующих, все равно "рассчитывать на то, что все 150, которые нам нужны, прибудут к нам вместе, не стоит".
"Поэтому резюме такое: это классно, супер. А из минусов – что это не так быстро, как нам нужно", – сказал эксперт.
Еще одно преимущество "Грифона"
Иван Ступак также отметил, что самолеты JAS 39 Gripen имеют ряд военных преимуществ, о которых лучше расскажут сами военные. В свою очередь представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал такое главное преимущество.
Любой военный самолет является платформой для оружия. Поэтому передача Украине шведских истребителей Gripen будет предусматривать также и дополнительное вооружение от партнеров – ракеты и бомбы.
Юрий Игнат подчеркнул, что именно боеприпасы являются сегодня в дефиците на поле боя.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Речь идет о получении Украиной шведских истребителей "Грифон". Первые поставки самолетов должны состояться уже в следующем году, а в целом, согласно договоренности, Украина планирует закупить 100-150 новых истребителей JAS 39 Gripen.
