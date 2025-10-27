Точка невозврата пройдена: Пекар сказал, когда Путина могут заставить сесть за стол переговоров

Экономика России падает – хоть и медленно, но необратимо, и это понимают в Кремле. Диктатор Владимир Путин должен был бы сесть за стол переговоров уже в ноябре-декабре 2025 года, однако не исключено, что он вообще откажется от диалога.

Такое предположение озвучил предприниматель, общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Львовской бизнес-школы УКУ Валерий Пекар. В интервью проекту "Орестократия" он заявил, что санкции все же влияют на РФ: и западные экономические, и дальнобойные украинские.

Согласится ли Путин на переговоры?

Пекар не дал однозначного ответа. Он заметил: "Может случиться, что Путин никогда не сядет за стол переговоров".

После уточняющего вопроса эксперт пояснил, что главарь государства-агрессора "по-хорошему должен сесть за стол переговоров где-то примерно в ноябре-декабре этого года". Но возможно, что он не захочет этого делать и никогда не сделает – вплоть до момента, когда вместо него за стол сядет кто-то другой.

"То есть может быть ситуация, при которой он давно уже должен сесть за стол переговоров (иначе Россия реально летит в катастрофу), но он откажется это делать. Ну и какие-то другие люди, понимая, что катастрофа неотвратима, вместо него... Такое может быть", – сказал украинский предприниматель.

Имеют ли санкции влияние на Россию?

Пекар уверен, что экономическое давление однозначно сказывается на ситуации в РФ. Он заявил, что в первую очередь на Москву "может надавить только ее экономическая катастрофа, которая приближается".

По словам преподавателя, мы уже наблюдаем, как российская экономика постепенно приходит в упадок. "Этому способствуют как усилия Сил обороны Украины по уничтожению российской инфраструктуры и промышленности, так и, конечно, санкции западных партнеров", – подчеркнул он.

"Не надо говорить, что санкции не работают. Они работают – достаточно медленно, но неотвратимо... Россия постепенно, постепенно приближается к своему экономическому краю", – убежден эксперт.

С иронией он отметил, что экономика может существовать без черной и красной икры, но экономика не может существовать без бензина, которого в Российской Федерации становится все меньше и меньше.

"Если вы мне расскажете, как можно воевать без бензина, я охотно послушаю", – сказал Пекар.

Нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, которые атакует Украина, со временем восстанавливают, но для этого россиянам нужны средства, чтобы покупать западное оборудование.

"То есть надо иметь не нарисованные деньги (то есть рубли, которые можно навыпускать в бесконечном количестве), надо иметь твердую валюту... и ее критически не хватает. Напомню, что на конец этого года Россия выходит в точку, в которой дефицит бюджета превышает валютные резервы вдвое. Кроме того, даже имея деньги, надо каким-то образом избавиться от санкций, чтобы иметь возможность купить то, что санкции на сегодня запрещают", – объяснил предприниматель.

Он сказал, что не разделяет мнение о "нормальном" состоянии российской экономики и отсутствии угроз для нее.

"Мы считаем с коллегами, что российская экономика находится в состоянии достаточно быстрого упадка. Этот процесс идет неотвратимо. Точка невозврата в значительной степени пройдена. И дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация", – заявил Пекар.

