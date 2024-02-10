То же самое, что дать слово Гитлеру в 1944 году: Кулеба призвал Запад победить Путина, а не 'распространять кровожадную ложь'

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя давать президенту РФ Владимиру Путину площадки для распространения его пропаганды. Лидера страны-агрессора нужно победить, а не помогать ему, отметил дипломат, сравнив лидера страны-агрессора с Адольфом Гитлером.

Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети X, комментируя интервью Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. Не прошло и суток с момента его публикации, после которой на Западе активно обсуждали слова российского диктатора, как войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе и убили семерых мирных жителей, трое из которых были детьми.

"Россияне сожгли заживо парализованного мужчина и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей четырех и семи лет и новорожденного", – отметил министр.

Он показал последствия вражеского удара по Харькову, вследствие которого сгорели частные дома вместе с людьми внутри.

"Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убив семерых людей...Интервью с Путиным в 2024 году – это все равно, что дать слово Гитлеру в 1944 году. Его нужно победить, а не помогать распространять кровожадное вранье", – написал Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме призвали не поддаваться на ложь диктатора Владимира Путина в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону. Там отметили, что слова президента РФ не нужно "принимать за чистую монету".

– Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы не поддадутся влиянию пропаганды, которую российский диктатор Владимир Путин пытался донести до Запада через свое интервью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!