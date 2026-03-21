Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нынешний распад устоявшихся международных отношений начался с военного нападения Российской Федерации на Украину. И это нападение началось не в феврале 2022 года, а в феврале 2014 года, когда российские войска вошли в украинский Крым. Очевидно, что это нападение готовилось не один год, поэтому Кремлю необходимо было создать благоприятные условия для незаконного ввода своих войск на украинский полуостров. Московские СМИ годами распространяли информацию о том, что Крым исторически российский, поэтому должен быть возвращён РФ. Но действительно ли Крым был исторически российским? Давайте рассмотрим, и тогда в тысячелетней ретроспективе увидим, что это далеко не так.

Хочу напомнить, что историки точно знают, кто проживал на территории современной южной и восточной Украины, а также в Крыму последние 3200 лет. Сначала это были ираноязычные кочевые племена киммерийцев. Это было с XII века до н. э. до VII века до н. э., то есть в древние времена. Затем киммерийцев вытеснили в VII веке до н. э. также ираноязычные племена скифов, которые господствовали до II века до н. э. Это были времена Древней Греции, которая основала множество своих городов-колоний на побережье Чёрного моря, включая Крым: Херсонес, Пантикапей, Керкинитида, Фанагория.

С II века до н. э. и до II века н. э., в период Римского государства, на юге и востоке территории современной Украины господствовали также ираноязычные кочевые племена сарматов, которые вытеснили скифов, хотя последние смогли утвердиться в Крыму и имели своё государство до II века н. э. Киммерийцы, скифы и сарматы прибывали на просторы равнин вокруг реки Днепр, Приазовья и Крыма из далёких азиатских степей. В это время в горную часть Крыма приходят племена тавров. Во II веке до н. э. Херсонес захватывают римляне. Сюда они высылают из Рима и казнят в 101 году до н. э. четвёртого Папу Римского Климента.

Во II веке н. э. Крым захватывают германские племена остготов, происходящие из Скандинавии. Готов из Крыма вытесняет новая волна тюркоязычных племён с территории Азии. Первыми прибыли завоеватели гунны, которые в 375 году разгромили готов, часть которых укрылась в горах Крыма. Однако гунны в степях Причерноморья не остались, а пошли дальше в низовья среднего течения Дуная, откуда совершали набеги на территорию Римской империи.

После гуннов через Крым в течение последующих столетий проходят волны других тюркоязычных племён, таких как болгары, авары, хазары, печенеги, половцы. Хазары дали развитие коренному народу Крыма — караимам, а половцы сыграли главную роль в этногенезе основного коренного народа полуострова — крымских татар. В 988 году в Крыму, в Херсонесе, крестился Великий Киевский князь Владимир. Он забрал мощи папы Климента и перевёз их в Киев. В этом же году Киев и всё государство Русь приняли христианство. Только население Киева, Чернигова и Переяслава, что было территорией современной Украины, сразу приняло учение Христа, а в Новгород, Смоленск и Псков, которые теперь являются территорией России, пришлось посылать войска для подавления антихристианских восстаний.

В XI–XII веках восточный Крым находился в составе Киевского государства Русь, которое через Тмутараканское княжество контролировало проход судов из Чёрного моря в Азовское и положение дел на всём полуострове. В 1239 году Крым захватывают войска монголов и татар. Крым попадает под управление государства Золотая Орда. В XIII–XV веках в южном горном Крыму существовало христианское государство Феодоро. Его населением были потомки готов и древних греков. Параллельно южное побережье Крыма захватывают флоты Венеции и Генуи. В 1475 году его захватывает уже Османская империя, которая устанавливает контроль над всем побережьем южного Крыма.

В 1441 году создаётся Крымское ханство во главе с родом Гераев, которые были прямыми потомками Чингисхана. Оно отделяется от Золотой Орды и существовало до 1783 года. В этом году Крым аннексирует Российская империя, которая уничтожила Крымское ханство и вытеснила турок из южного Крыма. Только в 1783 году на территории полуострова появляются первые русские, которые были в абсолютном меньшинстве.

Российская империя владела Крымом с 1783 по 1917 год. В 1918–1920 годах на территории Крыма шла гражданская война. С 1921 года по 1941 год полуостров входил в состав советской России. В 1941–1944 годах была немецкая оккупация Крыма. Когда в мае 1944 года Крым был освобождён войсками Четвёртого Украинского фронта, на полуостров было направлено 60 тысяч солдат внутренних войск, которые осуществили насильственную кровавую депортацию всего крымскотатарского народа с мест его тысячелетнего проживания.

Несколько сотен тысяч крымских татар в вагонах для перевозки скота были отправлены в Узбекистан и на Урал. Этот народ Кремль обвинил в коллаборационизме с нацистами. Во время нечеловеческих условий перевозки и в первые годы жизни в чужих краях четверть депортированных крымских татар погибла, что позволяет говорить о геноциде целого народа по прихоти Сталина и его окружения в Кремле. При этом среди всех народов СССР именно этнические русские были наиболее представлены в различных подразделениях Вермахта и частях СС.

В составе Вермахта воевали Русская освободительная армия и Русские национально-освободительные армии, из русских было сформировано 3 русские дивизии СС (29-я и 30-я гренадерские) и "Руссланд", 15-й русский казачий корпус СС, действовавший на территории Югославии, русская бригада СС "Дружина", русский полк СС "Варяг", множество отдельных батальонов СС. Между тем из Крыма насильно и незаконно выселили именно крымских татар. В Кремле существовал план проведения русификации полуострова. Туда завезли из отдалённых областей России сотни тысяч людей, которые заселились в дома изгнанных крымских татар. Так Крым по национальному составу стал преимущественно русским.

Учитывая, что прибывшие русские совершенно не понимали климатических особенностей полуострова, экономика Крыма после окончания Второй мировой войны в 1945 году так и не смогла восстановиться. Сельское хозяйство полностью пришло в упадок. Увидев такую ситуацию, руководство Кремля во главе с Никитой Хрущёвым решило присоединить Крым к Украине, которая должна была помочь в его восстановлении. В 1954 году были соответствующие решения парламента России о передаче Крыма Украине и решения парламента Украины о принятии полуострова в состав республики.

В феврале–марте 2014 года российские войска вторглись на территорию украинского полуострова и под дулами автоматов за две недели провели так называемый референдум о присоединении к России. Это было ровно 12 лет назад. Владимир Путин заявил, что исторически российский Крым вернулся в состав России.

Однако если посмотреть на реальную историю, то за последние 3200 лет Россия владела Крымом 164 года и после незаконной оккупации ещё 12 лет. Например, скифы владели Крымом 800 лет, киммерийцы — почти 500, крымские татары — почти 350. Даже Киев через Тмутараканское княжество управлял Крымом 120 лет, плюс ещё 60 лет до прихода российских войск — то есть 180 лет.

В Кремле совершенно не умеют считать годы истории Крыма. Но придёт время, и историческая справедливость будет восстановлена. Крым снова станет украинским, учитывая, что киммерийцы и скифы вместе проживали не только в Крыму 1300 лет, но и на другой территории современной Украины. Потому что территория Украины и Крыма — это географически и исторически единое целое.

Оккупация Крыма стала первым шагом разрушения современного международного правопорядка. Кроме того, без возвращения Крыма Украине вообще нельзя говорить об установлении долгосрочного мира на территории всего европейского континента.