Тимошенко стал штатным советником министра обороны Умерова: все подробности

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже больше недели работает в Министерстве обороны. Он занял штатный пост советника министра обороны Рустема Умерова.

Так ответили в Минобороны на соответствующий запрос. Сам Тимошенко сообщил, что трудоустроен у Умерова с 1 марта.

В Минобороны заявили, что основное направление деятельности Тимошенко – "медиа и коммуникации, координация информационной политики в министерстве и подчиненных структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения".

Что было раньше

Тимошенко написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Офиса президента в конце января прошлого года. Заявлению предшествовал скандал: чиновник стал участником громкой истории с внедорожником Chevrolet Tahoe. Расследователи выяснили, что заместитель Андрея Ермака ездит на одном из таких автомобилей, которые концерн General Motors передал Украине для гуманитарных целей во время войны.

Почти год бывший заместитель Ермака находился в информационной тишине. Однако в октябре прошлого года Тимошенко сам сообщал, что выиграл суд против Национального агентства по предотвращению коррупции. Он заявил, что Печерский райсуд Киева опроверг все обвинения НАПК против него.

И только в феврале этого года в НАПК заявили, что Тимошенко законно использовал авто (сейчас он находится в Херсонской областной военной администрации), из-за которого чиновник уволился из Офиса президента. Но нарушения все же обнаружили. Более подробно об этом читайте здесь.

Что известно о Тимошенко

Родился в 1989 году в Днепропетровске (ныне Днепр). Окончил Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара по специальности "Правоведение". В 2005 году начал работать на телекомпании "Приват ТВ Днепр" (9 канал). С 2011-го работал продюсером ряда продакшн-студий, в частности "07 Продакшн", а также ООО "Мамас фильм продакшн".

В 2016 году основал агентство GOODMEDIA, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов. Работал в качестве продюсера над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, более 30 публицистических проектов, более 10 документальных и художественных фильмов.

Указом президента 21 мая 2019 года Тимошенко назначили заместителем главы администрации президента, а 25 июня 2019 – заместителем руководителя Офиса президента.

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