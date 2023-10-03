'Опровергнуты все претензии по мне': Кирилл Тимошенко выиграл суд у НАПК и намекнул на выход из тишины. Фото

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, уволившийся с должности еще в январе, утверждает, что выиграл суд против Национального агентства по предотвращению коррупции. Он заявил, что Печерский райсуд Киева опроверг все обвинения НАПК против него.

Об этом Кирилл Тимошенко написал в Facebook. Он обнародовал фото, сделанное у здания суда и намекнул на "выход из тишины".

Эксчиновник напомнил, что прошло уже восемь месяцев с момента его увольнения из Офиса президента. По словам Тимошенко, тогда он решил пойти, чтобы не подвергать информационным атакам команду и президента.

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Бывший заместитель председателя ОП утверждает, что все это время он с женой и сыном находился в Киеве и помогал военным.

"Далее продолжил работать, прежде всего помогая нашим военным, но уже без официальных статусов. Отвечать на упреки, которые тогда были, решил цивилизованным способом и в законном порядке", - заявил эксчиновник.

Кирилл Тимошенко подчеркнул, что на днях в суде были опровергнуты все претензии НАПК к нему, и добавил, что находится в столице.

"Время выходить из тишины", – добавил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января 2023 года Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя главы ОПУ. Причины он не уточнил, а лишь поблагодарил президента за "возможность делать добрые дела".

На следующий день, 24 января, Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Кирилла Тимошенко от должности.

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