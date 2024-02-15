Тимошенко законно использовал Chevrolet Tahoe: в НАПК рассказали подробности

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) установило, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко законно использовал Chevrolet Tahoe 2021 г.в. в качестве подменного транспорта, пока его служебный автомобиль ремонтировался. Сейчас автомобиль находится в Херсонской областной военной администрации.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос OBOZ.UA. В ведомстве сообщили, что проверили уже бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко на предмет соблюдения требований "нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов". Эта проверка установила, что "Автобаза государственными управлениями делами" действительно получила 19 сентября 2022 года от Управления государственной охраны Украины автомобиль Chevrolet Tahoe 2021 года выпуска.

Автомобиль закрепили за бывшим водителем Тимошенко. Его использовали как подменный, пока служебный автомобиль Toyota Camry (самая распространенная модель для служебных чиновников) находился на ремонте. Тимошенко пользовался Chevrolet Tahoe до 2 ноября 2022 года.

Но нарушения все же обнаружили. Это касается в частности номерных знаков. "Проведенными мерами не подтверждена принадлежность автомобиля Chevrolet Tahoe 2021 года выпуска, которым пользовался Кирилл Тимошенко во время рабочих поездок в регионы Украины, любому владельцу/пользователю, в частности Государственному управлению делами, поскольку в Едином государственном реестре транспортных средств такой автомобиль не регистрировался, государственные номерные знаки, которые были на нем закреплены, в соответствии с требованиями законодательства сервисными центрами не создавались и не выдавались", – отметили в НАПК.

Об обнаруженных фактах Национальное агентство сообщило органы Национальной полиции Украины.

Автомобиль, переданный "Автобазе государственного управления делами" и которым временно использовал Кирилл Тимошенко согласно распоряжению руководителя Государственного управления делами от 02.11.2022 передан в Херсонскую областную военную администрацию.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кирилл Тимошенко заявил о том, что все претензии к нему со стороны Агентства были опровергнуты в суде.

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