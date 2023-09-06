Тимошенко и Немыря призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины уже в этом году

Партия "Батькивщина" категорически отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что лидер партии Юлия Тимошенко, а также ее коллега Григорий Немыря пытаются убедить евродепутатов не принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре. В политсиле назвали эту информацию "абсолютно не соответствующей действительности".

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Как говорится на сайте партии, Тимошенко и Немыря действительно побывали в ЕС, где встретились с европейскими политиками, но цель их визита была в пользу Украины.

"Во время визита в Европарламент и участия в Политической Ассамблее Европейской народной партии Юлия Тимошенко и Григорий Немыря призвали своих коллег европарламентариев и членов Европейской комиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году", – говорится в заявлении.