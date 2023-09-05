Тимошенко и Немыря пытаются убедить евродепутатов не принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре – источники

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с однопартийцем Григорием Немырей пытаются убедить европейских депутатов не предоставлять Украине статус члена ЕС по ускоренной процедуре. Для этого они 4-5 сентября провели ряд встреч с влиятельными европейскими политиками во время Политической Ассамблеи Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе, в которой приняла участие и делегация от партии "Батькивщина".

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В частности, Тимошенко и ее политический советник Немыря пообщались с президентом ЕНП Манфредом Вебером, вице-президентом ЕНП Анджеем Галицким и экс-премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилиусом. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных осведомленных источников.

Во время этих встреч политики пытались убедить европейских коллег в том, что Украина сейчас якобы не готова получить статус члена ЕС по ускоренной процедуре. Главным аргументом Тимошенко и Немыри было то, что действующая украинская власть не способна провести необходимые для членства в ЕС реформы, а также использует доверие европейцев в собственных корыстных интересах.

Отметим, что европейские политики недостаточно осведомлены во всех нюансах текущей политической борьбы в Украине. В связи с этим они воспринимают Тимошенко как лидера парламентской фракции и главу одной из партий Майдана, поэтому, хоть к ее словам и относятся с определенным удивлением, но она имеет достаточно высокий уровень доверия.

На данный момент сложно оценить, насколько сильно такая деятельность Юлии Тимошенко и ее советника повлияет на отношение к Украине со стороны участников Ассамблеи.

Также добавим, что, как известно, парламентская фракция партии "Батькивщина" находится на грани раскола. Ряд депутатов, в первую очередь избранных по мажоритарной системе, не находятся под контролем руководства партии и готовы выйти из ее состава. В таком случае фракция автоматически прекратит свое существование.

Как сообщал OBOZREVATEL, высокий представитель Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель сказал, что блок должен зафиксировать "горизонт" для новых членов. По его словам, Союзу следует готовиться к тому, что Украина станет его полноправным членом.

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