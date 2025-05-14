'Тесный график не станет препятствием': Трамп сделал заявление относительно возможной встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Турции, если это поможет приблизить завершение войны в Украине. По словам Трампа, даже несмотря на его плотный график, он готов встретиться с Путиным "ради спасения жизней".

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Такое заявление американский лидер сделал в среду, 14 мая. Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на переговоры в Турцию, если сам президент США не будет присутствовать.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы узнаем", - сказал президент США журналистам на борту своего самолета Air Force One на пути в Катар.

Он добавил, что готов к встрече с Путиным в Турции, если она приблизит конец войны, но подчеркнул, что на четверг все расписано. В то же время, по его словам, его плотный график не станет препятствием для возможной встречи "ради спасения жизней".

Трамп также подчеркнул свою готовность рассматривать введение дополнительных санкций против России, если Москва будет уклоняться от мирного урегулирования конфликта. Ранее президент США неоднократно предупреждал о возможности введения таких санкций в случае неуступчивости России.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

В МИД РФ заявили, что на переговорах хотят обсудить, в частности, территориальные вопросы и "признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле".

Как сообщал OBOZ.UA, в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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