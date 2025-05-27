"Терпение стран ЕС иссякает": немецкий министр пригрозил Венгрии лишением права голоса

Государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум заявил, что терпение стран ЕС в отношении Венгрии "иссякает с каждым днем" из-за продолжающихся нарушений принципов верховенства права. В Брюсселе обсуждается возможность применения крайней меры – лишения Будапешта права голоса в Совете ЕС.

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Об этом пишет Tagesspiegel. В кулуарах встречи министров ЕС в Брюсселе Крихбаум заявил, что все больше государств-членов возмущены тем, как Венгрия пренебрегает демократическими стандартами, и готовы к более решительным шагам.

"Терпение наших коллег истощается с каждым днем", – заявил министр. Он пояснил, что "разбор о лишении Венгрии права голоса тянется уже относительно долго", и необходимо подумать о том, как докопаться до сути вопроса.

Крихбаум подтвердил, что среди вариантов реагирования рассматривается механизм, предусмотренный статьей 7 Договора о Европейском Союзе, который может привести к временному лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС. Европейский парламент уже инициировал эту процедуру в 2018 году на основании предполагаемых нарушений основных прав европейских граждан в стране. Однако всем государствам-членам, за исключением Венгрии, придется согласиться на лишение права голоса в Совете ЕС, чего пока не предвидится.

Новое федеральное правительство сначала хотело провести прямые переговоры с правительством премьер-министра Виктора Орбана. "Но, конечно, мы также должны сказать, что терпение в конце концов иссякнет", – пояснил министр.

Кроме этого, в центре внимания — права граждан Европейского Союза, гарантированные договорами, и нарушение этих прав является недопустимым явлением в рамках единого европейского пространства.

"Речь идет о правах граждан ЕС, которые предоставлены им договорами. Это не тривиально", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на обязательства действовать независимо от дружественной к России политики, правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном продолжает работать на руку Кремлю. В частности, еврокомиссар Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана по устранению зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Европейский Союз готовит финансовые и торговые инструменты, а также контроль за капиталом и тарифы, чтобы сохранить давление на Россию в случае вето со стороны Венгрии. Ожидается, что это позволит продлить замораживание 200 миллиардов евро активов РФ и избежать срыва санкционного режима, даже без единодушной поддержки стран-членов.

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