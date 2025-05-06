Комиссар Венгрии заблокировал план ЕС по отказу от энергоносителей РФ, а Орбан в очередной раз набросился на Зеленского

Несмотря на обязательства действовать независимо от дружественной России политики, правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном продолжает действовать на руку Кремлю. В частности, еврокомиссар Венгрии Оливер Вархеи заблокировал одобрение нового плана по устранению зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Видео дня

Действия правительства Венгрии идут вразрез формальным обязательствам быть независимым от своих национальных политических интересов. Об этом говорится в материале Politico.

Учитывая дружественную по отношению к России энергетическую политику Будапешта, этот шаг был воспринят как "политическое дело". В то же время один из европейских чиновников на условиях анонимности выразил уверенность, что это не помешает окончательному одобрению плана.

Дорожная карта по отказу ЕС от энергоносителей РФ будет опубликована в ближайшее время после того, как 27 комиссаров ЕС, по одному от каждой страны, встретятся и дадут документу зеленый свет. Вархеи, выбранный Орбаном на пост комиссара Венгрии, внес оговорку в повестку дня встречи, что означает, что комиссарам придется обсудить его замечания. После этого другие представители ЕС могут либо проигнорировать, либо принять замечания Венгрии.

Министерство иностранных дел Венгрии и ее посольство в Брюсселе не ответили на запрос о подтверждении того, согласовал ли Варгеи этот шаг с Будапештом. Тем не менее венгерский премьер Орбан ранее обещал наложить вето на новые ограничения на российскую нефть и газ и использовал временные исключения из энергетических санкций ЕС для стимулирования импорта российского ископаемого топлива.

Кроме того, накануне согласования плана по отказу ЕС от энергоносителей РФ премьер Венгрии пожаловался, что украинский президент Владимир Зеленский хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине правительство, но этого не произойдет".

Спикер венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х передал слова премьер-министра. Он заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу якобы приведет к банкротству Венгрии, и поэтому этого нельзя допустить.

"Отвечая на вопрос депутата от партии "Фидес" Михая Баллы, премьер-министр Орбан объяснил, что Украина достигла соглашения с Брюсселем по ускоренному вступлению в ЕС и теперь ожидает, что Венгрия ратифицирует его. Премьер-министр четко дал понять, что это ожидание не сбудется. Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать, как венгры совершают свой законный суверенитет", – передал слова Орбана спикер венгерского парламента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые европейские политики, блокирующие вступление Украины в Европейский Союз, вероятно, таким путем хотят получить лучшее место на Красной площади в Москве. Они делают это не для того, чтобы отстаивать интересы своих стран.

Ранее Зеленский раскритиковал позицию Орбана по вступлению Украины в Европейский Союз. Президент отметил, что действия венгерского премьера не только неправомерны, но и опасны для безопасности Евросоюза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!