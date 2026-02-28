Терехова, как хозяйственника, хорошо воспринимают по всей стране, что дает значительный потенциал на выборах, – СМИ

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов, пользуясь доверием и уважением по всей стране, способен завести политическую силу в Верховную Раду на следующих выборах и создать там влиятельную фракцию. Об этом говорится в аналитическом материале LIGA net.

"Один из новых союзов может возникнуть вокруг Ассоциации прифронтовых городов и громад. Потенциально в него могут войти ее глава, мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким. Сами фигуранты эту перспективу комментируют очень осторожно. Пресс-служба Терехова от комментариев отказалась: "Мы в этом участия не принимаем и комментировать не будем". Ким не отрицает такой возможности, хотя прямого ответа на вопрос LIGA net не дает: "Я еще не решил для себя. Использую ассоциацию как инструмент и платформу для работы и защиты интересов региона"", – говорится в статье.

В то же время, по информации авторов, проект, в который войдут эффективные хозяйственники, имеет хорошие шансы на послевоенных выборах. Главным ресурсом для этого являются рейтинги доверия, в частности к Игорю Терехову.

"КМИС регулярно исследует показатели доверия к политикам, однако результаты этих исследований не обнародуют – тема выборов слишком чувствительна. В этих общенациональных опросах Терехов занимает второе место после Зеленского среди общественно-политических деятелей – более 40%. Образ "хозяйственника в условиях кризиса" хорошо воспринимается и за пределами Харькова", – пишет СМИ.

Потенциально после войны, в частности на парламентских выборах, такая фигура может получить довольно высокую поддержку, объясняет исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

"Он отвечает на запрос части общества. Зима, энергетическая ситуация, кризисные периоды – все это усилило восприятие, что Харьков "в надежных руках". Этот образ хорошо воспринимается и в центре, и на западе страны", – отмечает социолог.

Следовательно, проект с региональными корнями может получить общенациональный масштаб.

Грушецкий указывает и на более широкий электоральный контекст. Часть избирателей, которая ранее голосовала за условно пророссийские силы, делала это не из идеологических соображений, а именно за образ "компетентного управленца". После 2022 года этот запрос не исчез – он просто остался без адресата.

"В случае перехода к относительно мирному этапу центром притяжения будут становиться именно фигуры с имиджем эффективных управленцев", – резюмирует Грушецкий.

Тогда, констатируют в LIGA net, региональная ассоциация прифронтовых городов превратится из площадки для лоббирования на стартовую платформу для избирательной кампании – и пока это лишь один из возможных сценариев.