"Теперь КГБ и ГРУ будут ждать украинские дроны в своих офисах": еврокомиссар прокомментировал попадание российского дрона в здание СБУ

Российский диктатор Владимир Путин постоянно повышает уровень эскалации, и тем самым он собственноручно перенес войну на территорию страны-агрессора России. Так считает еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

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По его словам, именно действия Кремля провоцируют зеркальный ответ Украины. Так еврокомиссар прокомментировал удар российского дрона по зданию СБУ в Киеве.

Что сказал еврокомиссар

Среди уже существующих последствий нынешней тактики главаря Кремля Андрюс Кубилюс назвал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре и сокращение в стране-агрессоре международного авиасообщения.

Еврокомиссар предположил, что следующими целями украинских защитников станут штаб-квартиры российских спецслужб.

"А теперь КГБ и ГРУ будут ждать, пока украинский дрон залетит в их офисы", – сказал Кубилюс.

В сети в ответ люди предложили чиновнику ЕС "создать военно-разведывательное агентство ЕС" специально "для проведения секретных операций в России", в первую очередь – "для поддержки движений за независимость".

Также пользователи предполагают, что теперь руководители российских силовых структур "Бортников, Нарышкин и Королев заберут у бункерного деда несколько бункеров, потому что они им нужны больше".

Удар по зданию СБУ

4 сентября российский дрон поразил здание Службы безопасности Украины в центре Киева. Известно, что беспилотник попал в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он как глава государства "поставил задачу Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено".

Как сообщал OBOZ.UA, наведение реактивного дрона на здание СБУ осуществлялось недалеко от него российским агентом. По крайней мере, так считает советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его мнению, это была специально спланированная операция захватчиков – дрон управлялся и наводился онлайн через транслятор МЕШ с доступом в сеть, который российский агент включил где-то неподалеку, в радиусе до 5 км, во время атаки.

В СБУ официально заверили, что здание восстановят, а враг получит болезненный ответ в виде новых спецопераций и уничтожения агентурных сетей.

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