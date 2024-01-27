США еще на полшага ближе к гражданской войне и, одновременно, на шаг дальше от помощи Украине.

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Штат Техас отстраняет федеральных агентов от охраны границы и возлагает это на свою Нацгвардию. Вдоль границы с Мексикой натягивают колючие провода. Протесты Минюста игнорируются.

Верховный суд минимальным большинством (5-4) выносит, что федеральные агенты могут резать провода.

Техас прокладывает новые сетки.

Федеральное правительство обязывает к пятнице возобновить доступ своих служащих к границе.

25 губернаторов-республиканцев поддерживают Техас.

Боже, храни Америку и всех нас!