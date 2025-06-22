'Тегеран должен прекратить оказывать помощь Москве': в МИД Украины отреагировали на удары США и Израиля

Иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам. Кроме того, Тегеран должен прекратить оказывать помощь Кремлю.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве отмечают, что Иран является соучастником преступления агрессии против Украины.

"Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии, которые РФ систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры", – добавляют в МИД.

В дипломатическом учреждении отмечают, что мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов.

"Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий", – говорится в заявлении.

В МИД Украины напомнили, что неоднократно привлекали внимание международного сообщества, что такие действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), в частности пункта 4 приложения В этом документе, а затем требуют необходимой реакции.

В то же время добавляют в МИД, Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, создавая все больше угроз миру и безопасности в регионе.

"Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке", – отмечают в ведомстве.

О чем еще говорится в заявлении МИД

– Украина, которая сделала крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, как никто другой понимает уровень угрозы от оружия массового уничтожения. Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее;

– Что касается будущего Ирана, убеждены, что иранский народ, который имеет славную многотысячелетнюю историю, заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, а не на засилье нынешнего режима с его ориентацией на войну, террор, ложь и извечную конфронтацию;

– Убеждены, что именно решительная политика "мира благодаря силе", которая уже сейчас лишает иранский режим средств террора и дестабилизации региона, способна укрепить международный мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и в Европе;

– Завершение российской агрессии против Украины так же требует решительности, лидерства и увеличения давления на тех, кто не демонстрирует конструктива ради достижения мира. Речь идет прежде всего о санкционных ударах по российским нефтяным доходам и военному бюджету, давлении на Россию и усилении оборонных возможностей Украины;

– Констатируем также, что ситуация на Ближнем востоке остается крайне нестабильной. Присоединяемся к международному сообществу в призыве к сторонам снизить напряжение в регионе и сделать в приоритете поиск дипломатических решений за столом переговоров.

Напомним, что ранее в стране-агрессоре России назвали "безответственным" решение Соединенных Штатов Америки ударить по иранским ядерным объектам. Оно якобы "грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН".

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после ударов США по ядерным объектам в стране собрался в Москву, с которой Тегеран заключил договор о стратегическом партнерстве, на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

В конце мая в Североатлантическом альянсе признали, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

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