Документы Пентагона второй степени секретности, скорее всего, слиты идеологизированными леваками из комитетов Конгресса. Почти все эти документы подлинные, рутинно предоставленные Пентагоном как отчет о своей деятельности для закрытых слушаний в комитетах. Не только конгрессмены, но и пара десятков staffers имели к ним доступ. Фальшивую вставку о потерях сторон публикатор не мог сам выдумать. Ему эти потери безразличны. Подсказать ему такие цифры мог только российский куратор. Тот явно перестарался, продемонстрировав городу и миру торчащие из текста ослиные кремлевские уши.

Видео дня

Спрашивают в сети, а почему леваки, а не трамписты. Трамп, конечно, законченный мерзавец с его обещанием в 24 часа закончить войну, передав Путину половину украинских областей. Не исключаю, конечно, но трамписты все же исторически сравнительно юный отряд кремлевских прислужников.

Нет за ними еще ни почти вековой традиции столпов предательства — Гопкинса, Хисса, Хирша — ни такой, как у леваков, разветвлённой сети агентов-инициативников, в том числе и в аппарате Конгресса. Да посмотрите, с каким энтузиазмом разгоняет на своих страницах эти ежедневно появляющиеся новые сливы NYT. Именно это "респектабельное" издание подобрало украденные документы на кремлевской помойке "Девушка Донбасса", придав им статус мировой сенсации.

Какие цели преследовали авторы этой спецоперации? Явно сочувствующая им NYT этого и не скрывает в своих многоречивых комментариях. Породить взаимное недоверие между военными США и Украины в канун их решающей военной операции и тем самым сорвать ее; в который раз снова разоблачить "незаконные" методы американских разведывательных служб; осложнить отношения между США и их ключевыми союзниками (Израиль, страны альянса "5 глаз"). Ну и еще дополнительная, навязанная в последний момент московскими кураторами: вбросить в российское общественное сознание как достоверные абсолютно абсурдные цифры потерь сторон.

Ни одна из этих целей не была реализована, в том числе и благодаря так явно выпирающему российскому следу. Напротив, эта распиаренная ее инициаторами спецоперация на самом деле нанесла колоссальный удар по морально-психологическому состоянию российского военно-политического руководства, вооруженных сил и "элиты". Им всем как приговоренному и загипнотизированному кролику была даже объявлена ориентировочная дата его экзекуции — 30 апреля.

Обширная фактура о планируемой операции ВСУ никоим образом не ставит под угрозу ее успех (отсутствует какая-либо информация о направлении основного удара/ударов). Но в то же время создается впечатление огромного катка, неотвратимо накатывающегося на парализованную путинскую Дзюдохерию.

Во-первых, из обнародованных документов предельно ясно, что весеннее контрнаступление ВСУ — это военная операция, задуманная, просчитанная, подготовленная и реализуемая совместно высшим военно-политическим руководством Украины и США. А это означает, что в любой момент Битвы на любом направлении удара у ВСУ будет столько современного западного оружия, сколько необходимо для общей Победы.

Во-вторых, поражает масштаб технического и агентурного проникновения американской разведки в структуру управления российских вооруженных сил на всех уровнях.

Слава Украине! Слава нашим доблестным западным союзникам!