Те, кто играл на руку Кремлю в Польше, получили очень скромный результат на выборах – Порошенко

Результаты экзит-полов в Польше показали, что страна достойно сдала серьезный экзамен по демократии.

Об этом в соцсетях написал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя оглашение предварительных итогов выборов в соседнем государстве.

"Наши коллеги по Европейской народной партии провели достойную избирательную кампанию. Как свидетельствуют экзит-поллы, те, кто ставит под вопрос помощь Украине со стороны Польши в отпоре российскому агрессору, играя на руку кремлю, получили очень скромный результат", – отметил политик.

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Он выразил веру в то, что связанное с этими выборами напряжение в двусторонних отношениях Украины и Польши пройдет, а "стратегическое партнерство наших стран и народов станет еще более мощным, потому что оно в обоюдных наших интересах, оно в интересах Европы, НАТО и всего человечество".

Напомним, в Польше в воскресенье, 15 октября, прошли парламентские выборы. Избирательные участки закрыли в 22:00, после чего СМИ опубликовали первые результаты экзит-поллов.