В 2022 году российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян божилась, что российская армия не собирается уничтожать святыни, расположенные в украинской столице. В качестве примера она приводила именно Киево-Печерскую лавру, по которой агрессор попал во время массированного обстрела в ночь на 15 июня 2026-го.

Видео дня

В эфире российского телеканала Симоньян с наглостью и поучительной интонацией доказывала: мол, подобная ситуация невозможна. Но риторика Кремля и его реальные действия в очередной раз оказались кардинально противоположными.

Пропагандистка уверяла, что российские войска не будут бомбить Киев "никогда", потому что в этом городе"расположены наши святыни".

"И ни Владимир Владимирович [Путин], ни Сергей Кужугетович [Шойгу] никогда не примут решение разбомбить, например, Киево-Печерскую лавру. Это просто исключено!" – заявляла женщина на повышенных тонах.

Что известно об обстреле Киево-Печерской лавры

Ночью в понедельник в результате террористической атаки РФ было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После вражеского удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения. Повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора. В самой Киево-Печерской лавре обошлось без погибших и раненых.

Служба безопасности Украины подтвердила, что агрессор ударил по религиозному сооружению беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Шахед".

В ГСЧС уточнили, что атак оккупантов по лавре было две. Возгорание произошло на кровле Успенского собора, где огонь охватил около 800 квадратных метров. Также пожар возник в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

Как писал OBOZ.UA, настоятель Православной церкви Украины Епифаний отреагировал на циничный обстрел Киево-Печерской лавры. Он считает, что враг не случайно атакует святые объекты, ведь они являются духовным смыслом нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!