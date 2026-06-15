"Мы всё восстановим": Епифаний отреагировал на атаку РФ на Киево-Печерскую лавру и обратился к верующим УПЦ МП. Видео

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний отреагировал на циничный удар российских войск по Киево-Печерской лавре. Он подчеркнул, что враг не случайно атакует святые объекты, ведь они являются духовным смыслом нашей страны.

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Архиерей отметил, что Украина обязательно пройдет тяжелые испытания и победит, и призвал верующих Украинской православной церкви московского патриархата объединиться в борьбе против агрессора. Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA.

"Столица – это духовный смысл украинского государства, поэтому она сейчас постоянно страдает от этого террора, от таких сильных ударов, но мы пройдем эти испытания. И (Успенский. – Ред.) собор уже неоднократно видел разрушения в истории. Мы восстановим все, мы победим", – заявил митрополит Епифаний.

Украина выстоит и восстановится

Он подчеркнул, что украинцы способны преодолевать трудности и восстанавливаться после испытаний, поэтому совместными усилиями страна будет двигаться к единому будущему в рамках независимого государства и православной церкви.

"Поэтому я призываю всех, кто пока находится в заблуждении, потому что происходит маскировка под видом украинской церкви, но на самом деле они подчиняются непосредственно Московскому патриархату и выполняют практически указания кровавого патриарха Кирилла, который благословляет эту войну, поддерживает ее и открыто говорит, что это священная война, нужно уже наконец опомниться, понять и осознать, что когда нас уничтожают, нужно готовиться и объединяться", – сказал архиерей.

Что предшествовало

В ночь на 15 июня военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар, площадь которого достигла около 800 квадратных метров. После атаки с объекта оперативно эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности, а специалисты приступили к оценке масштабов разрушений.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз осуществило масштабный обстрел Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове. Известно о разрушениях и пожарах. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

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