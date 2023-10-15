Защищая свою свободу, Украина борется за справедливость и безопасность для всех стран и народов мира. Победа Украины над империалистической Россией будет означать восстановление действенности международного права и поражение неоколониализма. Украина прилагает большие усилия по налаживанию партнёрства со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Несмотря на собственное затруднение в связи с российской агрессией, Киев продолжает вносить вклад в глобальную безопасность и стабильность. Украине удалось прорвать российскую блокаду, чтобы и дальше экспортировать доступное продовольствие, помогая бороться с голодом в мире.

Украинцы с тревогой и болью наблюдают за эскалацией конфликта в секторе Газа. Киев решительно осуждает терроризм и убийство гражданских лиц. Украина искренне переживает за прекращение насилия на Ближнем Востоке и восстановление мира. В затягивании конфликта в секторе Газа заинтересованы силы, стремящиеся погрузить мир в хаос, чтобы заменить международное право на собственную гегемонию. Для достижения своих целей они готовы прикрываться даже антиколониальной риторикой и лозунгами национального сопротивления. Украина решительно борется с терроризмом и насилием против мирного населения. Никакие политические цели не могут оправдать целенаправленных жестоких убийств безоружных гражданских лиц, женщин, детей, пожилых людей. Расправы террористов ХАМАС против гражданского населения в Израиле повторяют зверства российской армии в Буче, Ирпене, на Житомирской трассе и других местах Украины с 2022 года. Такую террористическую тактику распространяет Москва через своих политических подкаблучников. Есть информация, что в марте т.г. два высоко позиционированных представителя ХАМАС были в Кремле и договаривались о получении помощи от России. Учитывая, что Москве очень трудно неприметно для Израиля передать тяжёлые вооружения палестинским боевикам, было решено ограничиться небольшой партией современного стрелкового оружия и отправкой офицеров российской военной разведки в Газу или Сирию для тренировки нескольких отрядов ХАМАС для спецопераций. Эти несколько отрядов и совершили целенаправленные массовые преступления против израильтян: убийство захваченных израильских военных в казарме, расстрел нескольких сотен участников музыкального фестиваля и зверства в одном из пограничных с Газой кибуцев (поселений), где сознательно боевики убивали и взрослых, и детей. Очевидно, что во время военной и психологической подготовки россиянами в головы боевиков вбивались нарративы по поводу необходимости массовых убийств невиновных людей вроде бы как платы Израиля за многочисленные страдания палестинского народа. Очевидно, что руководство ХАМАС в сговоре с россиянами подготовило эту кровавую провокацию, чтобы правительство Израиля и всё израильское общество буквально захлебнулось в негативных эмоциях и требованиях жестокой мести. Понятно, что взятие вместо убитых сотен израильтян в заложники гарантировало бы ХАМАС возвращение всех своих бойцов из израильских тюрем путём обмена. Но очевидно, что это не было целью террористов.

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ХАМАС хорошо понимал, что не имеет шансов в прямом военном столкновении с израильской армией и сознательно спровоцировало израильское правительство для совершения чрезмерной реакции. Террористы знали, что больше всего пострадают от израильских ответных ударов простые палестинцы, на это и был расчет. То есть после этого обратиться к арабским странам, мусульманскому миру и международному сообществу о массовых бомбардировках гражданской инфраструктуры израильскими боевыми самолетами и ракетами. К сожалению, кое-кто из израильского руководства, легкомысленно отнёсся к информации Египта о подготовке большой провокации со стороны Газы, и теперь хочет себя реабилитировать уж слишком решительными действиями. В этом-то и был план ХАМАС и российских кураторов. Владимир Путин, на день рождения которого палестинские террористы и начали свое нападение на Израиль, сейчас сравнивает бомбардировки Газы с атаками немецким вермахтом Ленинграда, цинично обвиняя руководство Израиля в аналогичных действиях с гитлеровцами. Однако попытки ХАМАС отрицать очевидные факты массовых убийств мирного населения такие же б, как и попытки кремлёвской пропаганды скрыть ответственность российских оккупантов за зверства против украинцев. Московская пропаганда открыто встала на сторону терроризма и уже объявляет израильтян "фашистами".

Украина – страна межэтнического и межрелигиозного согласия. Украинские мусульмане и иудеи не подвергаются притеснениям и не конфликтуют между собой. Украинцы не отождествляют ислам с терроризмом и с уважением относятся к мусульманской общине. Украинские мусульмане не поддерживают и никогда не поддерживали провокационных призывов к еврейским погромам. Вооруженные силы Украины всегда взвешенно действуют, когда бои с российским агрессором ведутся рядом с жилыми кварталами. Украина ожидает получения не новых истребителей F-16 для прикрытия украинских городов от жестоких российских ракетных ударов и поддержки наступающим пехотным и моторизованным подразделениям, которые в чрезвычайно сложных условиях осуществляют контрнаступление. В эти дни впервые за весь период войны украинская артиллерия выпустила больше снарядов, чем российская. Только за последние неделю ВСУ уничтожили 5 тысяч российских военных, около ста танков и 120 бронетранспортеров и бронемашин, а также почти полторы сотни российских артиллерийских систем. У ХАМАС нет ни танков, ни бронетранспортеров, ни артиллерии, а против него применяют новенькие боевые самолеты F-35, о которых Киев может только мечтать. США и Западу следует наконец задуматься, что предоставление Украине современного оружия, это вложение средств в скорейшее окончание крупнейшей войны после Второй мировой и победы демократии и сил света над диктатурой и силами тьмы.

Кто этого не видит – пусть увидит, а кто не слышит – пусть услышит.