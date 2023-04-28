'Формула мира' и китайское оружие для РФ: Зеленский раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином. Видео

Президент Владимир Зеленский назвал важным свой разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, он получил заверения в том, что Китай не поставляет оружие России.

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Об этом Зеленский рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве 28 апреля. Глава государства отметил, что не говорил с Си о встрече, однако в первую очередь беседа касалась безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для нас очень важно привлечь в наш формат, нашу формулу мира как можно больше стран, которые могли бы потом давить на РФ, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность", – сказал Зеленский.

Он добавил, что услышал от Си Цзиньпина уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Политики также обсудили привлечение Пекина к мирным инициативам Украины, зерновое соглашение и блокирование Черного моря.

"Этот вопрос выживания не только Украины, но и многих стран мира. Мне кажется, что с Китаем это связано очень сильно, потому что до войны мы были, пожалуй, крупнейшим экспортером зерна в Китай. И поэтому все заинтересованные в этом страны также должны давить на РФ по этому поводу, включая Китай. Наверное, это главная тема, которую мы обсуждали", – сказал президент.

По его словам, он призвал Си Цзиньпина вместе с другими странами давить на Москву и в вопросе возвращения похищенных украинских детей и обмена пленными.

"Говорили об уважении к статусу ООН, о нашем суверенитете, включая Крым и Донбасс, согласно границам 91-го года – все это говорили. Я считаю, что это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала масштабной войны провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Беседу он назвал "содержательной".

– Глава КНР, в свою очередь, назвал диалог единственным путем решения конфликта и заявил, что направит в Украину спецпредставителя правительства по делам Евразии.

– В России похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

– В Белом доме приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина, но заявили, что делать выводы пока рано.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал переговоры, но подчеркнул, что Китай так и не осудил агрессию РФ.