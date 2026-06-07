'Такое уже происходит': Меркель призналась, что с ней консультировались в ЕС по Путину

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за возобновление диалога между Россией и странами Европы. По ее словам, недостаточно, если поддерживать контакт с Москвой будут только Соединенные Штаты.

Видео дня

Также она подчеркнула, что с ней консультировались по вопросам налаживания контакта с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом Меркель рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Европе говорят о контактах с РФ

Меркель заявила, что к ней обращались за советами по ведению переговоров с российским диктатором Путиным. В то же время она подчеркнула, что не намерена становиться посредницей в переговорах между Европой и Россией.

Экс-глава немецкого правительства объяснила, что такие переговоры должны вести люди, которые имеют официальные полномочия и соответствующий мандат. При этом Меркель намекнула, что готова выступать консультантом, чтобы подсказывать как общаться с представителями РФ.

"По собственному опыту знаю, что переговоры с Владимиром Путиным можно вести только тогда, когда имеешь политический мандат и полномочия, которые в демократических странах предоставляются на определенный срок. Сегодня это задача тех, кто имеет соответствующие полномочия и легитимность. Но это, конечно, не означает, что я держу свои знания при себе, когда кто-то просит у меня совета", – сказала Меркель.

Также она добавила, что Европе придется говорить с Россией, ведь недостаточно, если контакт с Москвой будут поддерживать только Соединенные Штаты.

Меркель напомнила, что в 2021 году экс-президент США Джо Байден встречался с Путиным в Женеве, и после говорила, что нельзя оставлять роль переговорщика исключительно американскому президенту.

По ее словам, отсутствие общей политики ЕС в отношении России не означает, что переговоры нужно прекращать совсем. Меркель объяснила, что именно для этого нужен диалог, чтобы продолжать обсуждение до тех пор, пока не удастся выработать общую позицию.

Напомним, правительство Германии раскритиковало заявление Путина о возможном привлечении бывшего канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах по войне в Украине. В Берлине отметили, что такое предложение не вызывает доверия, поскольку позиция Москвы остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла предложение назначения Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом". По словам чиновницы, Шредер может поддерживать интересы российского диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!