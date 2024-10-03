'Такая поддержка очень важна': Порошенко встретился с обновленной группой друзей Украины в Европарламенте

Петр Порошенко в Брюсселе встретился с обновленной группой друзей Украины в Европарламенте во главе с депутатом ЕП Петрасом Ауштрявичюсом.

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Об этом сообщила прессслужба "Евросолидарности".

"Приятно поражен уровнем мобилизации сторонников Украины в стенах нового Европейского Парламента. Среди них теперь больше представителей из стран Западной и Центральной Европы. Сейчас около сотни европарламентариев активно вовлечены в "украинское досье" и стремятся помочь нашему государству в эти сложные времена. Такая поддержка очень важна", – написал пятый президент в соцсетях.

"Почти полтора часа нашего разговора пролетели как мгновение. Откровенные дискуссии, "мозговые штурмы" практически по всем вопросам повестки дня. Обсудили и ситуацию на фронте, и пути справедливого и реалистичного завершения войны, потребности ВСУ и возможности европейской "оборонки" и способы наказания агрессора. Речь также шла о приоритетах послевоенного восстановления Украины и вызовах для демократической и экономической устойчивости нашего государства, о перспективах вступления в ЕС и НАТО", – сообщил Порошенко.

Украина должна получить подтвержденную гарантию, что станет членом НАТО в первый день мира. Только такой механизм может удержать Россию от нового нападения. Искренне благодарен депутатам за поддержку нашей инициативы по одобрению именно резолюции по Украине как первой резолюции нового созыва законодательного органа ЕС", – пишет Петр Порошенко.

"Несомненно, предстоит еще много работы и вызовов, но с таким уровнем поддержки и интереса к Украине со стороны европарламентариев, я убежден, нам все удастся. Такие встречи придают уверенность: Украина победит и станет членом объединенной европейской семьи", – резюмирует Порошенко.

Порошенко также встретился с новоназначенным главой делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Пеккой Товери.

"Опытный системный профессионал с огромным военным бэкграундом глубоко понимает вызовы, перед которыми предстала Украина, и стратегическую важность победы над российским агрессором для длительной безопасности на континенте. Детально обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и возможности Европейского Союза для укрепления военной устойчивости Украины, а также перспективы ускорения переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз", – отметил пятый президент.

Лидер "Евросолидарности" в Брюсселе также провел встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, с Генеральным директором по вопросам расширения и политики соседства Европейской Комиссии Герт-Яном Купманом, с депутатом Европарламента Андриусом Кубилюсом, который является кандидатом и космоса, с депутатом Европарламента, содокладчиком по Украине Михаэлем Галером, с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером.

Ранее Петр Порошенко , выступая на Политической ассамблее ЕНП, призвал будущих Еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором. Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины.

"Никаких компромиссов по украинскому суверенитету. Никаких компромиссов по территориальной целостности. Никаких компромиссов по демократии. Никаких компромиссов по безопасности и ослаблению украинской армии, возможно, одного из сильнейших сейчас на континенте. Никаких компромиссов по ценностям. Вот почему я здесь. И потому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", – подчеркнул Порошенко.