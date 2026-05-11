'Сыграл на эмоциях': в ISW объяснили, какой 'сигнал' дал Путин 9 мая относительно войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая намекнул, что российско-украинская война якобы может скоро закончиться – по крайней мере, так подали его слова российские пропагандистские СМИ. Однако действия РФ свидетельствуют о том, что она не собирается прекращать агрессию, а глава Кремля снова повторил свои максималистские требования к Украине.

Поэтому его слова о вероятном завершении войны в ближайшем будущем адресованы исключительно внутреннему потребителю – российскому населению. Это и другие заявления диктатора во время пресс-конференции 9 мая проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Путин намекнул на завершение войны

Аналитики обратили внимание на сделанный Путиным намек о якобы возможности завершения войны в близком будущем. Об этом он сказал на пресс-конференции 9 мая.

У диктатора спросили о вероятном участии Запада в недавних дальнобойных ударах Сил обороны по объектам на территории РФ. Он на это ответил, что "дело подходит к концу". А перед этим – в очередной раз повторил любимые тезисы Кремля, которые, по мнению диктатора, оправдывают агрессивную войну против Украины.

Слова Путина сразу подхватили государственные пропагандистские СМИ РФ, подавая их однозначно: мол, он заявил, что война против Украины "близится к концу".

При этом сам диктатор не продемонстрировал ни малейших признаков того, что он собирается прекращать агрессию. Наоборот: на той же пресс-конференции он рассказывал, что техники на параде на Красной площади не было из-за того, что она нужна оккупантам, чтобы "сосредоточиться на окончательном поражении Украины". И эти слова, считают в ISW, являются прямым свидетельством того, что Россия остается преданной своим максималистским целям по капитуляции украинского правительства.

На этой же встрече с представителями медиасферы Путин повторил свое предыдущее требование, чтобы любая двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Москве, и намекнул, что не будет встречаться с Зеленским за рубежом для мирных переговоров. Правда, в этом нет ничего нового. Ранее Кремль регулярно сигнализировал о своем нежелании проводить немедленную двустороннюю встречу с Зеленским для прекращения войны в Украине

"Кремль, вероятно, играет на свою внутреннюю аудиторию, которая все больше ощущает последствия более четырех лет войны и неспособности России отразить дальнобойные удары Украины", – подвели итоги "резонансных" слов Путина о "скором завершении" войны в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, уже на следующий после "стендапа" Путина день в Кремле снова заговорили об ультиматумах в отношении Украины.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков наносил визит в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В то же время он заявил, что мирные переговоры не принесут никаких результатов, пока Украина не примет российские ультиматумы. В частности, Москва настаивает, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области.

При этом, на пути завершения войны, по мнению Ушакова, стоят не чрезмерные аппетиты государства-агрессора, а Европа.

