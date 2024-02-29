Главы 23 парламентов стран мира и спикер Европарламента призвали спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона вынести на рассмотрение конгрессменов законопроект о $60 млрд американской помощи для Украины. После положительного голосования в верхней палате, то есть в Сенате 13 февраля Палата представителей Конгресса остаётся последней инстанцией для одобрения помощи Киеву. Помощь США критически важна и официальный Киев нуждается в принятия решения и ожидает такого в течение месяца.

Не только Украина, но и более двух десятков стран надеются на рациональность решений и эффективность действий Конгресса США. Американская помощь Украине — это инвестиция в международную безопасность, которая может предотвратить расширение кризиса до глобальных масштабов. Нехватка боеприпасов уже крайне негативно сказывается на ситуации на фронте, поэтому дальнейшие промедления будут слишком высокой ценой для ВСУ и всего демократического мира.

А в это же тяжёлое для Украины время премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Киев и Варшава обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли. "Пока переговоры о закрытии границы не ведутся", - заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, фактически опровергши такое заявление. Для Украины стабильность работы пунктов пропуска на границах с соседями – вопрос выживания в войне с российским агрессором.

Блокирование пунктов пропуска польскими аграриями должно прекратиться, ведь решение проблем польских фермеров – вопрос компетенции польского правительства, следовательно, и дискуссия должна проходить не на границе с Украиной. При этом Россия экспортирует через территорию Беларуси в пять раз больше зерновых на рынки Евросоюза, что почему-то не вызывает раздражения или переживаний со стороны польских фермеров. Неделями их тракторы, якобы взятые в кредит, не работают, блокируя дороги к границе и возникает законный вопрос: кто компенсирует простой сельскохозяйственной техники. Несмотря на нездоровую ситуацию на границе, Украина не теряет надежду на нахождение конструктивного решения проблемы. Эскалация ситуации наносит ущерб и Польше, а не только Украине.

Ежегодно Украина импортирует польские товары на сумму 1,7 миллиарда гривен. Нынешняя ситуация явно не способствует продолжению положительной динамики украинско-польского двустороннего товарооборота. И если кто-то из участников блокировки границы заявляет, что без помощи Польши Украина не устояла бы, то следует также напомнить, что без сопротивления Украины российская армия могла бы захватить до 40% польской территории достаточно за короткий срок. Она могла быть остановлена только на берегах Вислы, а значит только под Варшавой. Об этом писалось в одном из сценариев возможного российского вторжения польского Генерального штаба еще 14 лет назад.

А тем временем, состоялся так называемый "съезд депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики", который призвал Россию помочь и защитить её "от давления со стороны Молдовы". Ситуация в Приднестровье напрямую касается интересов безопасности Украины, поэтому политическая активность в этом регионе находится в фокусе внимания Киева. Украина поддерживает мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, что соответствует нормам и принципам действующего международного права.

Поэтому Киев находится в тесном контакте с Кишинёвом. Президенты Владимир Зеленский и Майя Санду срочно обсудили ситуацию в Приднестровье. Переговорный формат в Приднестровье с участием России нефункциональный, и это стало уже давно всем понятным. Государство-агрессор не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании. Поэтому призыв к России со стороны представителей Приднестровья – это очередная провокация, осуществленная теми, кто уже стал инструментом геополитических авантюр и манипуляций со стороны Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем нельзя исключать отправку в Украину западных военных, правда добавив об отсутствии консенсуса по этому вопросу на сегодняшний день. Украина официально не обращалась к странам-партнёрам с просьбой о привлечении личного состава их вооруженных сил для отражения агрессии. В настоящее время международная коалиция поддерживает Украину в ряде других важных вопросов: предоставление оружия, боеприпасов, амуниции, подготовка украинских военных, совместные проекты в области оборонно-промышленного комплекса и т.д.

Наличие такой дискуссии среди западных партнёров - ещё одно свидетельство о том, что Россия уже воюет с НАТО в Украине. Полноценное привлечение войск НАТО для обороны Украины будет возможно после присоединения Украины к Альянсу. Кроме того, ввиду нарастающей российской угрозы свободному миру, в будущем нельзя исключать ни одного сценария. Следовательно, возможно, Э.Макрон прав и нужно рассуждать о возможности применения сил НАТО на территории Украины вне линий фронта и непосредственного участия в боях. Эти войска могли бы защищать украинский тыл на границах с ЕС и НАТО. А те украинские войска, которые там сейчас находятся, могли быть перемещены ближе к передовой.

Против такого сценария не выступают против Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды. Понятно, что до консенсусного решения ещё далеко, но Путин ещё раз повторил, что воюет с коллективным западом на территории Украины. Следовательно, западные партнеры должны куда больше поддерживать Киев в борьбе с полумиллионной армией агрессора, который готовился воевать со всеми странами-членами НАТО одновременно.