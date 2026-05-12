Свириденко встретилась с фракцией 'Слуга народа' накануне важных голосований в Раде: о чем говорили

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с депутатами фракции "Слуга народа" и членами правительства накануне важных голосований в Верховной Раде. Основной темой стали законопроекты, которые Украина должна принять в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

Об этом пишет Укринформ. Издание ссылается на источник во фракции "Слуга народа".

Обсуждали голосование за "маяки" МВФ

По словам собеседника издания, во время встречи обсуждали повестку дня парламента и обеспечение результативности голосований за законодательные инициативы, необходимые для выполнения международных обязательств Украины.

Речь идет, в частности, о законопроекте №15112-Д по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложения.

Кроме того, депутаты и чиновники обсуждализаконопроект №12360 об оценке эффективности работы таможенных органов, который также предусматривает изменения по налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро.

Важность принятия этих законопроектов для Украины

Во время встречи Юлия Свириденко и министр финансов Сергей Марченко отмечали важность принятия этих законопроектов для наполнения государственного бюджета и продолжения сотрудничества с МВФ.

Чиновники также акцентировали, что выполнение обязательств является необходимым условием для получения следующего финансового транша от Фонда.

"В идеале надо принять соответствующие документы до конца месяца, то есть в эту или следующую пленарную неделю. Но наш парламент сейчас такой непредсказуемый, поэтому могут быть задержки", — пояснил собеседник издания.

С "налогом на посылки" могут возникнуть трудности

В то же время во фракции признают, что голосование за законопроект о налогообложении международных посылок может быть сложным.

По словам депутата, после длительных дискуссий и внесения изменений в законопроект о цифровых платформах необходимая поддержка в парламенте "должна быть".

Однако с законопроектом о посылках ситуация сложнее из-за большого количества противоречивых положений.

"Есть много спорных моментов, которые требуют обсуждений среди депутатов и в профильном комитете", — отметил представитель "Слуги народа".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует изменить правила налогообложения международных посылок. Правительство хочет ввести 20% НДС на товары с маркетплейсов, которое автоматически будет включаться в цену покупки, но подарки от родственников до 45 евро и часть личных отправлений останутся без налогов.

