'Сверхсложная стратегическая задача': Зеленский сообщил о работе над отечественными комплексами ПВО

Украина должна постоянно наращивать свою противовоздушную оборону, ведь Россия продолжает обстрелы нашей территории. Задача, которая еще в процессе реализации, – это производство комплексов ПВО и ракет к ним в Украине.

Видео дня

О дефиците средств ПВО и ПРО высказался президент Владимир Зеленский. По случаю Дня работников дипломатической службы в понедельник, 22 декабря, он организовал брифинг в Министерстве иностранных дел. Видеозапись события опубликована пресс-службой ОП в YouTube.

Украинский военно-промышленный комплекс уже работает над этой задачей

После вопроса о вооружении для защиты от вражеских обстрелов Зеленский сказал, что "Украина над этим работает".

"Здесь все зависит уже от технических возможностей наших специалистов, насколько быстро они смогут это сделать. Но ведь быстро ПВО не рождается... К сожалению, хотелось бы еще быстрее. Мы близки к соответствующим результатам", – сообщил глава государства, добавив, что не хочет создавать "спам" раньше времени, до реальных достижений.

Кроме этого, Киев продолжит работу над "сильными контрактами", которые предусматривают поставки комплексов противовоздушной обороны от партнеров через те или иные программы. В частности, наша страна хочет закупить больше американских Patriot (Зеленский сказал о "нескольких десятках систем").

"Над этим мы работаем, я уверен, в этом будет результат", – выразил надежду он.

Техники для защиты всей Украины нужно много, на это, соответственно, нужно и много средств. "На все это найти деньги не будет просто. Поэтому наши системы ПВО необходимы – в тот или иной момент", – добавил президент.

В течение брифинга Зеленский еще раз вернулся к этой теме. Он подчеркнул, что наша страна должна сохранять лидерство в Европе по качеству и объемам производства оружия.

"Мы должны обеспечить еще один исторический результат для Украины – организовать реальное производство комплексов ПВО и ракет к ним в Украине, или вместе с нашими ключевыми соседями. Это то, что изменит баланс сил в нашем регионе. Это сверхсложная задача, стратегическая задача. Ради Украины это должно быть сделано", – уверен Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 22 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней детально обсудили ситуацию на фронте по всем направлениям, а также состояние обороны государства.

– С начала существования программы PURL (Potentially Underused Resources List), которая позволяет НАТО закупать оружие у США для Украины, к ней присоединились уже 21 страна. По этой программе в нашу страну поставляются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также много другого критически важного вооружения.

