'Мы очень благодарны каждой из них': Сибига рассказал, сколько стран присоединились к закупке американского оружия для Украины

С начала внедрения программы PURL (Potentially Underused Resources List), которая позволяет НАТО закупать американское оружие для Украины за средства союзников, к ней присоединились уже 21 страна. По этой программе в нашу страну поставляются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также много другого критически важного вооружения для обороны от агрессора.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что общая сумма взносов в рамках этой инициативы достигает 4,18 млрд долларов.

Глава МИД рассказал, что только последнее заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе принесло около 1 млрд долларов дополнительных взносов в PURL.

Сколько новых стран присоединились к PURL

К программе недавно присоединились еще пять государств: Канада, Германия, Нидерланды, Норвегия и Польша.

А восемь стран, которые уже участвовали в PURL, увеличили свои взносы.

Кроме того, впервые к этой инициативе присоединились партнеры НАТО, которые не являются членами блока — Австралия и Новая Зеландия.

"Восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые расширение круга участников этой программы, которая в частности закрывает львиную часть наших потребностей в укреплении ПВО, на страны за пределами Альянса", – отметил Сибига.

По его словам, сейчас 21 страна сделала обязательства в рамках программы закупки американского оружия для Украины на общую сумму 4,18 миллиарда долларов.

"Мы очень благодарны каждой из них. Все это – конкретные вещи, которые усиливают нашу защиту и дают нашим воинам то, что нужно для отражения российских ударов,– подчеркнул глава МИД.

Украина получит дополнительную военную поддержку благодаря закупке вооружения у США через программу PURL. Финансирование в размере 1 млрд долларов пообещали предоставить пять стран-партнеров. Эту сумму вместе соберут Германия, Польша, Норвегия, Австралия и Новая Зеландия.

