'Существует недостаток понимания': Габбарт назвала 'распространенной ошибкой' считать Трампа изоляционистом

Политика президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" не означает, что он является "изоляционистом". Подобная точка зрения может свидетельствовать о "нехватке понимания" того, что именно делает Трамп.

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Об этом во время двухдневного визита в Индию заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард, сообщает CNN. Она подчеркнула, что президент США якобы понимает важность отношений с другими странами.

По словам Габбард, в настоящее время возникла "нехватка понимания" политики президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".

"Это лишь говорит об отсутствии понимания того, что имея президента, исповедующего принцип "Америка на первом месте", ставящего интересы американского народа во главу угла, вовсе не следует ошибаться или считать его президентом, не понимающим важности отношений с другими странами и, где это возможно, работать на общие интересы", — сказала она.

Габбард назвала "распространенной ошибкой" считать Трампа изоляционистом.

"Ничто не может быть дальше истины, и это обвинение свидетельствует о более глубоком недоразумении или неправильном предположении, которое заключается в том, что единственным способом взаимодействия с другими странами должна быть определенная форма конфликта или войны", — отметила директор национальной разведки США.

Напомним, ранее издание WSJ отметило, что Трамп рассчитывает убедить Путина на прекращении огня, но тот потребует территориальных и других уступок от Украины. Широко "разрекламированный" большой разговор якобы назначен на 18 марта. Перед звонком Путину Трамп побеседовал с премьером Британии об Украине.

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