Существование 'Дружбы' зависит от позиции Венгрии: Зеленский намекнул Будапешту на разблокирование вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существование дружбы с Венгрией сейчас зависит от позиции официального Будапешта. Таким образом президент намекнул Будапешту на разблокирование вступления Украины в ЕС.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эти слова угрозами. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, не появились ли новые рычаги влияния на Будапешт в вопросе разблокирования вступления Украины в ЕС.

Президент не уточнил, шла ли речь о политических отношениях с премьером Виктором Орбаном, или о нефтепроводе "Дружба", который несколько раз повредили украинские дроны и который после этого перестал работать, в частности для поставки нефти в Венгрию и Словакию.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский использовал День Независимости Украины, чтобы "угрожать Будапешту".

"Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины как способ жестко угрожать Венгрии. Венгрия твердо отвергает угрозу украинского президента", - написал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидает того же от других. По его словам, последние атаки Украины на нефтепровод "Дружба" нарушают энергетическую безопасность Венгрии и могут трактоваться как атака на ее суверенитет.

"Украина в последние дни осуществила серьезные атаки против безопасности наших энергопоставок, но атаки против энергетической безопасности можно интерпретировать как атаки против суверенитета", - отметил глава венгерского МИД.

Что этому предшествовало

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 18 августа, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, поражение российской нефтеперекачивающей станции нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и привлечена к обеспечению оккупационных войск страны-агрессора.

Предыдущая атака и реакция Венгрии

В ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Петер Сийярто после этого заявил, что Украина якобы как-то навредила энергетической безопасности Венгрии. Он также отметил, что его страна к войне "не имеет никакого отношения".

Министр пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он отметил, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в якобы атаке Украины на энергетическую безопасность Венгрии. Украинский дипломат подчеркнул, что именно Россия начала войну, а не Украина, и отказывается ее заканчивать.

Сибига напомнил, что Венгрия систематически в течение многих лет прилагала усилия для сохранения своей энергетической зависимости от России, несмотря на длительные предостережения, что та не является надежным партнером.

