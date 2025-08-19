'Вас годами предупреждали, что Россия – ненадежный партнер': Сибига сказал, куда Венгрии девать свои жалобы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в якобы атаке Украины на энергетическую безопасность Венгрии. Украинский дипломат подчеркнул, что именно Россия начала войну, а не Украина, и отказывается ее заканчивать.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в соцсети Х. Он напомнил, что Венгрия систематически в течение многих лет прилагала усилия для сохранения своей энергетической зависимости от России, несмотря на длительные предостережения, что та не является надежным партнером.

"Петр, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва – ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете присылать свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве", – подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало

Ранее Петер Сийярто заявил, что из-за атаки Украины на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" поставки нефти в Венгрию остановлены. Он пригрозил Киеву отключением электроэнергии и назвал инцидент "возмутительным и неприемлемым", утверждая, что Украина пытается втянуть его страну в войну с Россией.

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин подтвердил повреждение трансформаторной станции и заявил, что сроки возобновления поставок нефти пока неизвестны.

В то же время в самой Венгрии заявления Сийярто вызвали критику. Пользователи соцсетей обратили внимание, что зависимость страны от единственного канала поставки нефти ставит под сомнение концепцию ее энергетической безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Во время этой операции были зафиксированы взрывы в районе резервуарного парка и подпорных насосов, а также масштабный пожар у здания подпорной насосной станции нефтепровода.

