Страна ЕС потратит 2 млрд евро на беженцев: сколько получат граждане из Украины

Власти Ирландии планируют вписать в бюджет страны на следующий год 438 млн евро на поддержку беженцев от войны из Украины. Кроме того, украинские граждане могут рассчитывать на предоставление убежища и проживания.

Об этом сообщает MSN. Отмечается, всего с 2012 года страна выделила на поддержку беженцев 6 млрд евро.

Ирландия увеличит поддержку беженцев из Украины

Правительство Ирландии разработало бюджет на 2026 год, который предусматривает поддержку беженцев и искателей убежища на 2 млрд евро. Эта сумма будет включать 1,6 млрд евро на предоставление жилья искателям убежища и украинским беженцам, а также 438 млн евро на выплаты для украинцев.

"1,6 млрд евро выделяется на резервное финансирование обработки заявлений о международной защите, размещение в рамках международной защиты и размещение в Украине на 2026 год. Решение правительства выделить это дополнительное финансирование является ответом на вызовы, возникающие в результате ряда новых и существующих политических инициатив, а также операционных вопросов в секторе юстиции", – говорится в бюджетных документах.

Также в ирландском правительстве подтвердили запуск в 2026 году реформы системы обработки заявлений о международной защите. Это позволит существенно ускорить обработку дел и способствовать постоянному значительному потоку инвестиций в цифровую реформу.

В Департаменте социальной защиты Ирландии подтвердили, что поддержка более 50 тыс. украинских беженцев продолжится. В частности помощь будут получать матери и родители-одиночки, пенсионеры и другие уязвимые группы населения. Всего на выплаты украинцам выделят 438 млн евро.

Получить гражданство в Ирландии будет труднее

Правительство Ирландии планирует пересмотреть условия натурализации иностранных граждан и в частности беженцев. Если власти доведут задуманное до конца, ирландское гражданство можно будет получить только после 5 лет проживания в стране и выполнения других условий.

Правительство уже одобрило соответствующий план министра юстиции Джима ОʼКаллигана. В частности он предлагает, чтобы беженцы, претендующие на гражданство:

не получали социальных выплат в течение двух лет до подачи заявки и не имели задолженности перед государственными органами;

и не имели задолженности перед государственными органами; прожили в стране не менее 5 лет (раньше было 3 года) перед обращением за гражданством – это время будет считаться не с момента прибытия в страну, а от предоставления статуса.

Также OBOZ.UA сообщал, что Ирландия готовится постепенно отменить выплаты за жилье украинским беженцам и изменить визовую политику, чтобы стимулировать их возвращение домой. Отмечается, что страна стремится сократить нагрузку на свою социальную систему, сохраняя поддержку только тех, кто является экономически активным.

