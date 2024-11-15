Суд избрал меру пресечения нардепу Тищенко

В пятницу, 15 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Согласно решению суда, нардеп будет оставаться под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря.

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Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на трансляцию судебного заседания. Суд удовлетворил ходатайство прокурора Ивана Столяра.

"Суд принял: ходатайство удовлетворить, продлить Тищенко Николаю Николаевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в рамках досудебного расследования до 23 декабря 2024 года", - объявил следователь судья.

Защитники Тищенко просили о замене меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, или же на личные обязательства, заявляя, что это необходимо для того, чтобы Тищенко мог осуществлять свою работу как депутат.

"У него есть непосредственно обязательства перед избирателями — это и работа его приемной, это и обеспечение деятельности аппарата народного депутата и, соответственно, его конституционная обязанность как народного избранника. Поэтому я считаю, что достаточно будет личного обязательства", — подчеркивал адвокат нардепа.

Сам Тищенко на заседании заявлял, что согласится на любое решение суда.

"Но не надо винить меня в том, что я не делал", – добавил он.

Напомним, 14 ноября Печерский райсуд столицы не рассмотрел меру пресечения для народного избранника из-за ряда ходатайств его адвоката. А сам Тищенко заявил об отводе судьи по своему делу. Причиной такого решения он назвал обвинение в возможных связях между ним и судьей.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 13 ноября, народный депутат Николай Тищенко, который по решению суда должен был находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет, заметили на улицах Киева. Он шел по улице в черной кепке, однако прохожие сразу узнали нардепа.

12 ноября 2024 года Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты народного депутата Украины Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Суд оставил в силе меру пресечения – круглосуточный домашний арест, который был установлен решением Печерского районного суда Киева от 19 сентября 2024 года.

25 июня парламентарий посетили детективы ДБР и представители Офиса генпрокурора. Нардепу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В тот же день Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения и 19 августа продлил ее еще на месяц.

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