Суд отклонил апелляционную жалобу нардепа Тищенко: будет сидеть под домашним арестом

12 ноября 2024 года Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты народного депутата Украины Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Суд оставил в силе меру пресечения – круглосуточный домашний арест, который был установлен решением Печерского районного суда Киева от 19 сентября 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба суда. Так, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Киевского апелляционного суда отклонила апелляцию, поданную стороной защиты, и оставила без изменений решение о домашнем аресте подозреваемого.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Таким образом, он будет находиться под домашним арестом до 16 ноября 2024 года.

Согласно постановлению, народный депутат Тищенко должен находиться по определенному адресу с ограничением возможности выхода, кроме случаев необходимой медицинской помощи или мер безопасности во время воздушной тревоги. В целях контроля за соблюдением условий домашнего ареста на нардепа возложена обязанность носить электронный браслет.

Напомним, в июне 2024 года в центе Днепра группа мужчин в камуфляже и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком на проспекте Яворницкого. Пострадавшим оказался доброволец, боец специального подразделения ГУР Kraken Дмитрий "Сын" Павлов. Нападающими были охранники народного депутата Николая Тищенко.

25 июня парламентарий посетили детективы ДБР и представители Офиса генпрокурора. Нардепу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В тот же день Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения и 19 августа продлил ее еще на месяц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Когда Тищенко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 25 июня, электронный браслет ему надели не сразу. Это вызвало бурю негодования в обществе. В Офисе генпрокурора объяснили, что для этого были определенные причины.

– Охраннику народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Константину Цубери в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения 26 июня. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

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