Нардеп Тищенко заявил об отводе судьи по своему делу: причина удивила всех. Видео

В четверг, 14 ноября, на судебном заседании защита народного депутата Николая Тищенко обратилась с ходатайством об отводе судьи Печерского суда Киева, который рассматривает его дело. Тищенко объяснил, что это решение принято из-за обвинений в возможных родственных связях между ним и судьей.

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В частности, нардеп заявил, что в соцсетях якобы распространяют информацию, что судья является его кумом. Видео из зала суда с объяснением Тищенко опубликовали в Telegram-канале OBOZ.UA.

"Говорят, что мы с вами находимся в родстве. Даже говорят, что вы мой кум", – обратился Тищенко к судье.

Заседание по продлению домашнего ареста нардепа было прервано на неопределенное время.

Два месяца назад Печерский суд Киева продлил народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, что депутат подозревается в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Сам Николай Тищенко отвергает все обвинения в свой адрес, называя инцидент провокацией.

Напомним, что днем ранее народный депутат Николай Тищенко, который по решению суда должен находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет, был замечен на улицах Киева. Он шел по улице в черной кепке, однако прохожие сразу узнали нардепа.

Ранее сообщалось, что 12 ноября 2024 года Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты народного депутата Украины Николая Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Суд оставил в силе меру пресечения – круглосуточный домашний арест, который был установлен решением Печерского районного суда Киева от 19 сентября 2024 года.

25 июня парламентария посетили детективы ДБР и представители Офиса генпрокурора. Нардепу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В тот же день Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения и 19 августа продлил ее еще на месяц.

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