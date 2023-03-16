Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Пивоварскому: в чем подозревают

Бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому, который был в должности с 2014 по 2016 год, избрали меру пресечения в виде залога в 9, 997 миллионов гривен по делу о злоупотреблении служебным положением. Сам экс-министр подчеркнул, что планирует сделать публичными материалы дела и продолжать борьбу.

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На своей странице Facebook в четверг, 16 марта, он отметил, что с материалов уже сняли гриф секретности. Именно поэтому их можно обнародовать, чтобы "все могли сделать выводы".

"Поскольку материалы, которые шли в качестве приложений к ходатайству об избрании меры пресечения были предоставлены мне и моим защитникам, их содержание озвучено в судебном процессе, то и соответственно с них "снят" гриф секретности. Поэтому намерен их сделать публичными. Все смогут посмотреть, почитать и сделать свои выводы. Еще раз благодарю всех за поддержку! Борьба продолжается", – написал Пивоварский.

Отметим, что такое решение было принято в Высшем антикоррупционном суде 16 марта. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Теперь экс-министр в течение пяти дней обязан внести денежные средства. Таким образом, как говорится в сообщении, подозрение суд признал обоснованным.

Также Пивоварский должен прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, выездах за пределы Киева и области, не общаться с другими подозреваемыми по этому делу.

Как известно, 22 мая 2022 года Пивоварскому и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру объявили о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на $30 миллионов.

Дело касается корабельного сбора в морском порту "Южный". Отмечается, что в июле 2015 года министр и его первый заместитель, который также был главой тарифного совета министерства, "протащили" принятие приказа о корабельном сборе.

Согласно ему, корабельный сбор с судов начали стягивать и частные компании. Однако по закону стягивать такой сбор должна Администрация морских портов. Пивоварский тогда заявил, что приказ был принят с соблюдением всех норм законодательства, поэтому намерен отстаивать свою точку зрения в суде.

Как сообщили тогда в НАБУ, одним из бенефициаров этих компаний был фигурант коррупционных расследований НАБУ и САП, ныне находящийся в розыске и под санкциями СНБО. Отмечается, что этот человек был заподозрен в коррупции в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Такие данные указывают на российского олигарха Алексея Федорычева.

Как сообщал OBOZREVATEL, детективы НАБУ и САП вручили подозрение нардепу от "Слуги народы" Сергею Нагорняку за недекларирование автомобиля Lexus 2020 года выпуска. Стоимость авто составила около 1,9 миллиона гривен.

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