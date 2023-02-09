НАБУ вручило подозрение нардепу из ''Слуги народа'' за недекларирование авто Lexus

Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры 8 февраля вручили подозрение действующему народному депутату Украины за недекларирование автомобиля Lexus 2020 года выпуска. Стоимость транспортного средства составила почти 1,9 миллиона гривен и якобы принадлежит отцу подозреваемого.

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По данным СМИ, речь идет о депутате Верховной Рады от партии "Слуга народа" Сергее Нагорняке. Расследование фактов по нему начато на основании заключения Нацагентства по предотвращению коррупции, передает пресс-служба НАБУ.

"За незадекларированный Lexus 2020 года выпуска стоимостью почти 1,9 млн грн получил подозрение от НАБУ и САП народный депутат Украины IX созыва. Автомобиль хоть и принадлежал его отцу, но с момента его покупки им пользовался нардеп вместе с женой", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что депутат подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции ЗУ №1074-ІХ от 04.12.2020). Однако поскольку "местонахождение парламентария не установлено", о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.

По данным источников издания "Бабель", подозрение вручено именно депутату от "СН" Сергею Нагорняку. Сам он 8 февраля опубликовал в Facebook видеообращение к гражданам, заявив, что месяц "находится в командировках" по Украине, а вскоре планирует "поездку к военным на фронт". Вручение подозрения нардеп не прокомментировал.

Расследование этих фактов НАБУ и САП начали на основании заключения НАПК. Специалисты предостерегли, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о нардепе

Сергей Нагорняк родился 13 мая 1982 года в пгт Попельня Попельнянского района Житомирской области. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "Экономика предприятия". Предприниматель, директор предприятия по розничной торговле.

В 2019 году был избран народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва по 199 округу (Черкасская область) от "Слуги народа" как беспартийный. Член одноименной фракции. Глава подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВРУ по энергетике и жилищно-коммунальным услугам

В конце 2022 года Нагорняк проголосовал за градостроительную реформу (№5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Публичное обсуждение проекта не производилось. ОО, СМИ и Ассоциация городов Украины призвали нардепов доработать проект. Через несколько часов после скандального голосования петиция с требованием президента наложить вето набрала более 25 000 голосов. НАПК сообщила, что поданные антикоррупционные замечания учтены не в полной мере.

В том же году нардеп подписал обращение к главе ВРУ Руслану Стефанчуку с требованием внести в повестку дня ближайшей сессии законодательные инициативы, касающиеся лишения полномочий народных депутатов и депутатов местных советов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

В 2023 году Нагорняка обвинили в том, что он передал семье погибшего военного пакет с просроченными продуктами. Известно, что депутат раздавал польскую гуманитарку в пакетах со своим именем.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины от разных фракций после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года приобрели автомобилей на $1,3 млн. Среди них "слуги народа" Ирина Аллахвердиева, Леонид Галушко, Евгений Брагар и Александр Воробей, представители эксОПЗЖ Суто Мамоян, Владимир Кальцев и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины от разных фракций после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года приобрели автомобилей на $1,3 млн. Среди них "слуги народа" Ирина Аллахвердиева, Леонид Галушко, Евгений Брагар и Александр Воробей, представители экс-ОПЗЖ Суто Мамоян, Владимир Кальцев и другие.

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