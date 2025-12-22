Стубб оценил, изменила ли Россия свою главную цель в отношении Украины. Видео

Россия, вероятно, не изменила своей главной цели в попытке уничтожить Украину как самостоятельное государство. Именно поэтому европейские союзники Киева сейчас пытаются этого не допустить.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала Fox News. Он указал на единство среди западных союзников в отношении Украины после переговоров в Берлине, ссылаясь на два ключевых вывода.

"Один заключался в том, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были едины в своем стремлении достичь справедливого и прочного мира, а второй – в идее гарантий безопасности для Украины. Итак, мы почти достигли своего, но самые сложные 5% все еще остались", – сказал он.

В то же время финский президент предположил, что российская переговорная делегация может быть более гибкой за закрытыми дверями, назвав контраст между публичными сообщениями и частными переговорами "достаточно типичным для дипломатии".

Он также предупредил, что главной целью России остается "фактически уничтожить существование Украины".

"Я не думаю, что Россия изменила свою главную цель, которая заключается в уничтожении Украины как государства", – предположил президент Финляндии.

Переговоры в Берлине: что известно

Напомним, что вечером 14 декабря Александр Стубб прибыл на переговоры США и Украины в Берлине. Именно канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил финского президента после напряженных переговоров между Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Тогда же в немецкую столицу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии финский президент заявил, что США, ЕС и Украина разрабатывают три документа для завершения войны: рамочный документ мирного договора, декларацию о гарантиях безопасности для Украины и план реконструкции инфраструктуры и планы восстановления экономического потенциала.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

