Стубб отменил поездку в США и поедет в Берлин на переговоры по Украине

В понедельник 15 ноября президент Финляндии Александр Стубб посетит переговоры по завершению российско-украинской войны в Берлине. Сначала финский лидер планировал посетить Соединенные Штаты Америки, однако отменил поездку.

Об этом сообщают финские СМИ, ссылаясь на информацию Канцелярии Президента. Отмечается, что сначала Стубб планировал на следующей неделе отправиться в Техас (США), но поездку отменили из-за ситуации в Украине.

В четверг Стубб заявил финским СМИ, что ситуация в Украине близка к достижению определенного решения. Сейчас президент Финляндии находится с государственным визитом в Нидерландах.

В немецкой столице в переговорах по миру примут участие несколько европейских лидеров и высокие представители ЕС и НАТО. Известно, что на переговорах будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что финский президент заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. По его словам, партнеры продолжают работать сразу над несколькими документами.

Также президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря подтвердил, что военно-политическое руководство страны прорабатывает сразу три документа по завершению войны. Эти документы также уже обсуждаются с американской стороной и европейскими партнерами.

