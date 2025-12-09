'Обсуждаем с американцами и европейцами': Зеленский назвал три документа по завершению войны, над которыми продолжается работа

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря сообщил, что военно-политическое руководство страны прорабатывает сразу три документа по завершению войны. Эти документы также уже обсуждаются с американской стороной и европейскими партнерами.

Это, в частности, непосредственно мирный план, также это документ по гарантиям безопасности, и документ по восстановлению Украины. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции.

Что сказал Зеленский

"Есть разные документы, их три. Мы обсуждаем с американцами и уже обсуждаем с европейцами, – я очень рад, что мы привлекли наших европейский партнеров, – три документа. Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется, и это нормально, потому что это живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы и мира", – сказал украинский лидер.

Относительно гарантий безопасности для Украины – пока ожидаются соответствующие предложения от военных.

"Второй документ это – гарантии безопасности, мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных, и их диалога с американскими, и все это еще надо объединить с принципами "Коалиции желающих". Сложно говорить об этом, но вы это увидите – гарантии безопасности между нами и Соединенными Штатами Америки, между нами и европейцами", – пообещал Владимир Зеленский.

И третий документ касается восстановления нашей страны после окончания горячей фазы войны.

"Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины. Это восстановление – безусловно, это проект, который должен работать цитирую, "как закончится война или будет прекращение огня", – объяснил украинский президент.

Разница между "мирными планами"

Отдельно Владимир Зеленский отметил разницу между последней версией мирного плана США, которую привез из Майами секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и предшествующими документами и планом, который "уже завтра" Украина передаст американской стороне.

"Прежде всего NSA (советники лидеров по вопросам безопасности. – Ред.) работали вместе с Украиной; есть еще несколько европейских коллег, очень важно, чтобы они подключились. Безусловно, они важны, потому что есть вопросы, которые касаются не только Европы, а исключительно Евросоюза", – сказал президент Украины.

По его словам, важное отличие в том, "что есть пункты, которые относятся конкретно к Европе, и они должны быть, скажем так, акцептированы Европой". Он пояснил, что это касается вопросов "нашего членства в Европейском Союзе, а также "замороженных активов" страны-агрессора.

