Президент Трамп наробив купу шокуючих заяв, повертаючись зі своєї резиденції в Мар-а-Лаго: Президент Зеленський пошкодує, якщо не підпише угоду про корисні копалини; Україна не прагне миру; санкції проти рф.

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Видно, що він дуже злий. Чому? Пограв в гольф з Президентом Фінляндії Стуббом. Що відбулося? Президент Фінляндії говорив з Трампом про конкретну дату припинення вогню, 20 квітня, це не тільки Великдень, але й 3 місяці з дня заходу новообраного Президента США в Білий Дім. Але ключове, як на мене, було те, що Президент Стубб проінформував Трампа про те, що Європа не збирається знімати з рф санкції. Впевнений, що саме це збісило Дональда, бо це йде в розріз його крокам по спільному бізнесу з росією. Американська сторона на переговорах з рф точно обговорює питання поступового зняття санкцій.

Ось так пограв в гольф Президент Трамп. Він не терпить, коли щось йде не так, як він планує. Було б добре аби щотижня хтось прилітав з європейських лідерів в Мар-а-Лаго помахати клюшкою для гольфа. Мабуть, іншої можливості промити мізки нема.

Але є один нюанс. Знаю з практики, що чи не єдине місце, де президенти можуть почитати аналітику- це літак. І судячи з усього, саме по дорозі в резиденцію і назад, Трампу підсовують аналітику з наративами кремля такі, як The Heritage Foundation. Ось звідки ллється ненависть до України, ось звідки беруться погрози і звинувачення на адресу президенту Зеленському.

Фото: The Truth: Дональд Трамп і Александр Стубб