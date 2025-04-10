Стратегический партнер: у Путина цинично объяснили присутствие китайских военных на войне в Украине

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии китайских военных в войне против Украины. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков попытался опровергнуть причастность Пекина к боевым действиям.

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Он назвал Китай "стратегическим партнером", "другом" и "товарищем" России. Об этом сообщают российские СМИ.

"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай – это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию", – сказал Песков.

По его словам, утверждение о втягивании Китая в конфликт "не соответствует действительности", и в этом, мол, "Зеленский не прав".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай знал о том, что его граждане сражаются в Украине на стороне государства-агрессора России. Служба безопасности Украины будет выяснять, являются ли они наемниками или такие их действия – это политика Пекина.

"Мы просто фиксируем благодаря данным и деталям, которые у нас есть, что Китай на уровне официальных представительств знал об отправке", – сказал Зеленский.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что кто-то давал соответствующую команду.

"Но мы фиксируем, что они об этом знали. Мы фиксируем, что это граждане Китая, они воюют против нас, применяют оружие против украинцев на территории Украины. Их мотивация, деньги или нет, политика и т.д. мне пока неизвестна. Но будет известна", – сказал президент.

Кроме того, Украина располагает информацией и о других гражданах КНР в составе российской армии – с именами, фамилиями и описанием конкретных путей попадания таких солдат в российский оккупационный контингент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– воины Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

– В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

– Один из китайцев, попавший в плен, является жителем провинции Хэйлунцзян на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

– По словам Зеленского, в армии РФ воюет против Украины более полутора сотен граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдат, воюющих на стороне РФ.

– Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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