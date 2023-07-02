Страны Запада приблизились к договоренности о гарантиях безопасности для Украины – СМИ

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано еще до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Несколько западных стран приближаются к договоренности по этому поводу.

Видео дня

Это Германия, Франция, Великобритания и США. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что соответствующее рамочное соглашение между этими странами уже почти готово. Каждое из государств также будет подписывать с Киевом отдельное соглашение о гарантиях безопасности.

Таким образом будет сформирована многосторонняя система гарантий на переходный период после окончания войны до вступления Украины в НАТО.

"Скоординированные усилия будущих партнеров должны помочь Украине защитить себя до определенного времени – и в то же время они должны сформировать "мост" к возможному членству в НАТО", – говорится в сообщении.

По данным издания, соглашение будет предусматривать помощь Украине оружием, деньгами и обучение военных. Это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.

Сообщается также, что Германия хочет предложить сохранить нынешний уровень помощи до конца войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.

– Премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что единственным фактором, который сможет в дальнейшем уберечь Украину от агрессии со стороны России, является членство в НАТО. Вступление в Североатлантический союз – самая надежная и дешевая гарантия безопасности для Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!