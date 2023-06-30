Премьер Эстонии назвала единственной гарантией безопасности для Украины членство в НАТО

Единственный факт, который сможет в дальнейшем уберечь Украину от агрессии со стороны России, это членство в НАТО. Вступление в Североатлантический Альянс – самая надежная и дешевая гарантия безопасности для Киева.

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Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом встречи лидеров Европейского союза в Брюсселе в четверг, 30 июня, передает Укринформ. Так она ответила на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным российским вторжением.

При этом она признала, что наша страна не может стать членом блока, пока идет война. Политик убеждена, что партнерам необходимо договориться о "четком пути" Украины в Альянсе.

Глава эстонского правительства считает, что страны Евросоюза уже сейчас должны больше инвестировать в собственную обороноспособность. Каллас сказала, что с 1999 по 2021 год инвестиции ЕС на оборону увеличились на 19,7%, в то время, как США увеличили их на 65,7%, страна-агрессор Россия – на 292%, а Китай – на 595%.

По ее словам, ЕС делает недостаточно, а особенно актуален этот вопрос именно сейчас, когда страны союза передают вооружение Украине для ее защиты от России.

Каллас добавила, что нужно использовать российские замороженные активы на восстановление Украины после войны. Политик считает, что на этого должны пойти деньги российских олигархов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения о своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.

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