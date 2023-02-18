Страны G7 решили ужесточить санкции против РФ и государств, поддерживающих российскую войну против Украины

Министры иностранных дел стран G7 заявили об ужесточении санкций против России и государств, оказывающих материальную поддержку стране-агрессору в войне против Украины. Третьим странам будет предложено прекратить поддержку российской армии и союзных ей войск, иначе их ждут "высокие издержки".

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, председательствующий на встрече министров иностранных дел G7. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Страны "большой семерки" также подтвердили свою критику кремлевских ядерных угроз.

"Безответственная ядерная риторика России неприемлема, и любое применение химического, биологического или ядерного оружия или аналогичных средств будет иметь серьезные последствия", – заявил Ёсимаса.

По мере приближения первой годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину члены G7 вновь заявили о своей "стойкой солидарности" с Украиной и осудили продолжающиеся атаки России на украинское гражданское население и ключевые объекты инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о возможности ослабления санкций против страны-агрессора России. Но есть одно условие. Оно заключается в выводе государством-террористом своих войск с территории Украины. Также важно серьезное отношение РФ к переговорам.

Кроме того, ЕС в ближайшие дни обсудит 10-й пакет санкций, его планируют согласовать накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. Под ограничения могут попасть журналисты Russia Today, "вагнеровцы", отдельные компании. Помимо этого, в Россию запретят доставлять строительное оборудование, а из РФ в ЕС – продавать битум, каучук, асфальт.

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