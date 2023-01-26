В США заявили, что могут ослабить санкции против РФ: названо условие

В США заявили о возможности ослабления санкций против страны-агрессора России. Но есть одно условие. Оно заключается в выводе государством-террористом своих войск с территории Украины. Также важно серьезное отношение РФ к переговорам.

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Об этом сообщает ЕП. Отмечается, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате в четверг, 26 января, заявила, что можно смягчить некоторые введенные санкции против РФ.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры и вывести свои войска из Украины и вернуть территории, я, безусловно, поддержала бы это смягчение санкций. Думаю, что государственный секретарь США Блинкен сделал бы то же самое", – заявила Нуланд.

Таким образом она ответила на вопрос сенатора Рэнда Пола. Он предложил заключить между США и Россией договоренность о взаимном снятии санкций с российских и американских законодателей.

Сенатор говорил, что санкции против российских депутатов наложены из-за их убеждений. В частности, поддержки аннексии территорий Украины и агрессии РФ. Ограничения, по словам Пола, затрудняют диалог и "законодательный обмен".

"Я бы сказал, что если США не заинтересованы в том, чтобы были разговоры с россиянами, мы должны внимательно посмотреть, что можно сделать, чтобы способствовать этому", – заявил сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Женеве прошел первый раунд переговоров США и России об ультиматумах, касающихся нерасширения НАТО и "стратегической стабильности", которые Кремль выдвинул на фоне концентрации войск у границ Украины. Зарубежные издания разошлись в оценке саммита – одни посчитали его гарантией того, что РФ не станет развязывать новую войну, другие же отметили слабую реакцию Запада на угрозы и шантаж российского руководства.

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