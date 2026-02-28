'Страха не прибавилось, но ненависть увеличилась': Зеленский отрицает, что украинцы готовы на все ради прекращения обстрелов

Намерения российского режима использовать зиму как оружие против мирного населения Украины, посеять в душах людей страх и уныние потерпели неудачу. Сказать, что из-за пережитого украинцы ради прекращения обстрелов уже готовы согласиться на любые условия агрессоров, отнюдь нельзя.

Единственное, чего добилась этой зимой страна-агрессор – это увеличение ненависти к российским захватчикам. Такую позицию украинцев объяснил немецкому вещателю ZDF глава государства Владимир Зеленский.

Выдержка людей поражает

"Украинское общество прошло тяжелую зиму, и выдержка людей поражает. Зима нанесла удары еще и эмоционально. Изнурительная зима, это правда. Но сказать, что украинцы готовы все отдать ради того, чтобы Путин прекратил бить ракетами и дронами, будет неправдой. Все прошли зиму, и страха это не добавило. Но увеличилась ненависть к этим абсолютно неадекватным, зверским атакам на гражданских, на детей, на инфраструктуру", – рассказал немецкому вещателю президент Украины.

Он подчеркнул тот факт, что захватчики открыто признавались: они намеренно бьют по энергетике страны.

"Россияне уже не ищут причин, почему они попали по энергетике. Не говорят, что это случайно, действовал РЭБ или что они били по военным целям. Они прекратили использовать эти аргументы и прямо говорят, что бьют по энергетике, потому что хотят сеять хаос. Но у них не получилось. Они не смогли реально провести успешную наступательную операцию в 2025 году и решили бить по критической гражданской инфраструктуре: больницы, подстанции, водо- и газоснабжение и т.д.", – объяснил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что по его мнению сейчас любые переговоры Украины с Россией возможны только в формальном виде, "без человеческого измерения", потому что "русские же просто убийцы для нас".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 106 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 105 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Среди прочего, российские захватчики атаковали Днепропетровскую область, где попадание пришлось по одной из железнодорожных станций региона. А именно – враг попал по электровозу, был ранен человек.

Также было зафиксировано целенаправленный подрыв дамбы вблизи Константиновки Донецкой области. Причем российские оккупанты даже не постеснялись обнародовать кадры уничтожения гидросооружения, разрушение которого приведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

